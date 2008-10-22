Aragones kazanamıyor!..

Teknik direktör Luis Aragones yönetiminde Avrupa kupaları ve Turkcell Süper Lig'de 7'şer maç yapan Fenerbahçe, toplam 14 maçta sadece 6 kez kazandı.
Sezon başından bu yana performansında beklenen artışı bir türlü gösteremeyen sarı-lacivertli ekip, mücadele ettiği her iki kulvarda da düş kırıklığı yarattı.
Şampiyonlar Ligi'nde (G) Grubu'nda 1 puanla son sırada bulunan Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de ise 10. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, iki kulvarda çıktığı toplam 14 maçta 6'şar galibiyet ve yenilgi alırken, 2 maçta beraberliğe razı oldu. Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda dün akşamki Arsenal maçıyla Avrupa kupalarında bu sezon 7. mücadelesine çıkan Fenerbahçe, 5-2'lik yenilgiyle mağlubiyet sayısını 2'ye yükseltti.
7 maçta aldığı 3 galibiyeti de ön eleme turlarında elde eden sarı-lacivertliler 2 maçta da berabere kaldı. Turkcell Süper Lig'de ise ilk 7 haftalık bölümde 3 kez kazanan Fenerbahçe, 4 karşılaşmada yenilmekten kurtulamadı. Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa kupaları ve Turkcell Süper Lig'de yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: Avrupa Kupaları
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Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme:
Fenerbahçe-MTK Budapeşte.: 2 - 0 (Roberto Carlos, Selçuk)
MTK Budapeşte-Fenerbahçe.: 0 - 5 (Semih 4, Emre)
Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme:
Partizan-Fenerbahçe......: 2 - 2 (Alex, Guiza)
Fenerbahçe-Partizan......: 2 - 1 (Semih, Alex)
(G) Grubu:
Porto-Fenerbahçe.........: 3 - 1 (Guiza)
Fenerbahçe-Dinamo Kiev...: 0 - 0
Fenerbahçe-Arsenal.......: 2 - 5 (Silvestre (kendi kalesine), Guiza)
Turkcell Süper Lig
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Gaziantepspor-Fenerbahçe.: 1 - 0
Fenerbahçe-İBB Spor......: 2 - 0 (Kazım, Semih)
Hacettepe-Fenerbahçe.....: 2 - 1 (Alex)
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 3 - 0 (Alex, Guiza, Kazım)
Sivasspor-Fenerbahçe.....: 2 - 1 (Selçuk)
Fenerbahçe-Kayserispor...: 1 - 4 (Roberto Carlos)
Kocaelispor-Fenerbahçe...: 2 - 3 (Guiza, Uğur, Semih) İlgili haberler
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