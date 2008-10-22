Aragones kazanamıyor!..

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Sezon başından bu yana performansında beklenen artışı bir türlü gösteremeyen sarı-lacivertli ekip, mücadele ettiği her iki kulvarda da düş kırıklığı yarattı.Şampiyonlar Ligi'nde (G) Grubu'nda 1 puanla son sırada bulunan Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de ise 10. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, iki kulvarda çıktığı toplam 14 maçta 6'şar galibiyet ve yenilgi alırken, 2 maçta beraberliğe razı oldu. Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda dün akşamki Arsenal maçıyla Avrupa kupalarında bu sezon 7. mücadelesine çıkan Fenerbahçe, 5-2'lik yenilgiyle mağlubiyet sayısını 2'ye yükseltti.7 maçta aldığı 3 galibiyeti de ön eleme turlarında elde eden sarı-lacivertliler 2 maçta da berabere kaldı. Turkcell Süper Lig'de ise ilk 7 haftalık bölümde 3 kez kazanan Fenerbahçe, 4 karşılaşmada yenilmekten kurtulamadı. Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa kupaları ve Turkcell Süper Lig'de yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:---------------Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme:Fenerbahçe-MTK Budapeşte.: 2 - 0 (Roberto Carlos, Selçuk)MTK Budapeşte-Fenerbahçe.: 0 - 5 (Semih 4, Emre)Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme:Partizan-Fenerbahçe......: 2 - 2 (Alex, Guiza)Fenerbahçe-Partizan......: 2 - 1 (Semih, Alex)(G) Grubu:Porto-Fenerbahçe.........: 3 - 1 (Guiza)Fenerbahçe-Dinamo Kiev...: 0 - 0Fenerbahçe-Arsenal.......: 2 - 5 (Silvestre (kendi kalesine), Guiza)Turkcell Süper Lig------------------Gaziantepspor-Fenerbahçe.: 1 - 0Fenerbahçe-İBB Spor......: 2 - 0 (Kazım, Semih)Hacettepe-Fenerbahçe.....: 2 - 1 (Alex)Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 3 - 0 (Alex, Guiza, Kazım)Sivasspor-Fenerbahçe.....: 2 - 1 (Selçuk)Fenerbahçe-Kayserispor...: 1 - 4 (Roberto Carlos)Kocaelispor-Fenerbahçe...: 2 - 3 (Guiza, Uğur, Semih)