Aragones kara kara düşünüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, ilk 3 haftada 2 maç kaybetmenin düşündürücü olduğunu ve bir takım değerlendirmeler yapmaları gerektiğini söyledi.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, 2-1 yenildikleri Hacettepe Spor maçı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, ''Ligin ilk 3 haftasında 2 maç kaybetmek elbette düşündürücü. Kaybedilen bu 6 puan bizim bir takım değerlendirmeler yapmamızı gerektiriyor'' dedi.



1-0 öne geçtikten sonra 2 farklı üstünlüğü yakalayabileceklerini, ancak bunu başaramadıklarını ifade eden Aragones, ''2. yarıda kontrataklardan çok pozisyon verdik. Futbolda bu sonuçlar var. Sakat futbolcuların eksikliğini hissetmedik diyemeyiz. Ancak ben futbolcularımı kişisel olarak eleştirmek istemiyorum'' diye konuştu.



Aragones, ''Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçında herhangi bir sistem değişikliği düşünüyor musunuz?'' sorusuna ise, ''Porto çok güçlü bir takım. Ama Şampiyonlar Ligi çok farklı. Sistem konusunda konuşmak istemiyorum. Biz, hep topa sahip olmayı hedefliyoruz. Hacettepe Spor maçında da hedefledik, ancak başaramadık'' yanıtını verdi.



Bir gazetecinin, ''Porto maçını düşünerek Hacettepe Spor maçını önemsemediniz mi ve sentetik çim sizi nasıl etkiledi?'' sorusunu ise Aragones, ''Bizim böyle bir düşüncemiz olmadı. Bu maçtan önce adım adım ilerlemeyi düşünüyorduk. Sentetik çim, bahane olamaz. Herhangi bir dış etken, maç sonucuna sebep olarak gösterilemez'' şeklinde cevapladı.



Neden Selçuk yerine Josico'yu tercih ettiğinin sorulması üzerine de Aragones, ''antrenör benim'' diyerek başka soru kabul etmedi ve toplantıyı sona erdirdi.



Hacettepe Spor Teknik Direktörü Osman Özdemir ise ligin 3. haftasında galibiyetle tanıştıklarını belirterek, şunları söyledi:



''Skor bizi memnun etti. Taraftar desteği açısından bugün oynayacağımız oyun ve skor çok önemliydi. Maçın 70 dakikalık bölümünü biz organize ettik. Bu maçı geride bıraktık. Geçen yılın tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz. Bu performansımızı devam ettirmeliyiz. Dizel araba gibiyiz, 20. dakikadan sonra açıldık. Yenik duruma düştükten sonra maçı çevirmek elbette sevindirici, oyuncularımı kutluyorum'' diye konuştu.



Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalemci ise takımlarının her hafta kendisini geliştirdiğini vurgulayarak, ''Her geçen gün daha da iyi oluyoruz. Hedefimiz, zirve ekibi yaratmak. Bunu da önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğiz'' dedi.



Fenerbahçe'nin çok fazla pozisyona giremediğini belirten Kalemci, ''Biz Fenerbahçe'den daha iyi oynadık ve daha çok gol pozisyonuna girdik. Galibiyeti hak eden bizdik'' diye konuştu.