Aragones: İyi pas yapmaya başladık



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Ankaraspor maçının ardından yaptığı açıklamada, genel olarak oyundan memnun olduğunu söyledi. Takımının iki maçtır iyi pas yaptığına dikkat çeken İspanyol teknik adam, ''Pas konusuna ağırlık verdiğimiz çalışmaların meyvelerini alıyoruz'' diye konuştu.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Turkcell Süper Lig'de Ankaraspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadelede ilk 15-20 dakika haricinde etkili olan tarafın kendileri olduğunu söyledi.



İspanyol çalıştırıcı, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Ankaraspor'un kendileri için karmaşık bir takım olduğunu kaydederek, ''İlk 15-20 dakikalık oyun dilimini saymazsak geri kalan sürede de biz daha etkiliydik. Topa sahip olan, isteyen, fırsatları bulan, yakalayan takım bizdik. Rakip biraz karmaşık bir takımdı. Kontratağa iyi çıkan, gerektiğinde pasları iyi yapan bir takım. Bunun da önlemini zaten almıştık'' dedi.



Galatasaray ve Ankaraspor karşılaşmalarında iyi pas yaptıklarını belirten Aragones, ''Pas konusuna ağırlık verdiğimiz çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Galatasaray maçında da duran toptan gol attık, bu maçta da iki duran toptan gol geldi. Zaten dünya futboluna baktığımız zaman gollerin yüzde 60-70'i duran toptan geliyor'' şeklinde konuştu.



İspanyol teknik adam bu sözlerinin ardından tercümanının çevirisi bitince tercümanına ''Ben o kadar fazla şey söylemedim ki'' dedi.



