Aragones: İstifayı düşünmüyorum

Kayserispor'a 4-1 yenilerek kötü gidişini sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Luis Aragones, istifa etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. İspanyol teknik adam, sezon başında istediği transferlerin yapılmadığını da sözlerine ekledi.







Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Kayserispor karşısında aldıkları 4-1'lik mağlubiyetin kötü bir sonuç olduğunu belirterek, ''Kesinlikle istifa etmeyi düşünmüyorum'' dedi.



Aragones, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmayla ilgili çok fazla yorum yapacak bir durum olmadığını ifade ederek, ''Rakip oyunun her alanında bizden daha iyiydi'' diye konuştu.



İspanyol teknik adam, bir soru üzerine, antrenörlük hayatında böyle zor zamanların olduğunu ifade ederek, ''Böyle durumlardan defalarca geçtim, ama ben bugün böyle bir sonuç kesinlikle düşünmüyordum. Bir düş kırıklığı oldu. Bu durumdan çıkmamız için çalışmamız ve sakat oyuncularımızın en kısa zamanda takıma katılmalarını sağlamamız lazım'' şeklinde konuştu.



Aragones, ''İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?'' şeklindeki soruya, ''4-1 kaybetmek kötü bir sonuçtur, ama kesinlikle istifa etmek için buraya gelmedim. Bildiğimin en iyisi yapabilmek için buradayım. Kesinlikle istifa düşüncem yok'' yanıtını verdi.



İspanyol teknik adam, ''Yönetimden istifanız yönünde talep gelirse ne yaparsınız?'' sorusunu ise ''Bu konuyu hiç düşünmedim, öyle bir şey gelirse düşünür müyüm bilmiyorum, ama ben buraya yararlı olabilmek için geldim'' diye cevapladı.



Yönetim, futbolcular ve medya ile iletişim konusunda bir sıkıntısı olmadığını anlatan Aragones, ''Türkçe biliyor olsaydım gazetecilerle ve oyuncularımla daha iyi iletişim kurabilirdim. Belki de bizim üzerimizde kötü bir şans var. Hem Fenerbahçe'ye, hem de Türkiye'ye bana burada çalışma fırsatı verdiği için çok müteşekkirim, çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin layık olduğu yere gelebilmesi için sonuna kadar burada çalışmayı sürdürmeliyim'' dedi.



Aragones, taraftarların 4-1'den sonra ''I love you Zico'' diye tezahürat yapmalarıyla ilgili ise, ''Bu konuda söyleyecek bir şey yok. İşler iyi gidince taraftar 'Seni seviyorum Aragones' diyecektir'' ifadesini kullandı.



'İstediğimiz transferler yapılmadı'



Luis Aragones, ''Sezon başına dönsek, bu halde transfer tercihlerinizi yeniden değerlendirir misiniz?'' şeklindeki soru üzerine, ''Transfer konusu benim dışımda gelişen bir konu. Kulüp bu konuda etkin rol oynuyor. Ben bu konunun içinde değilim'' dedi.



''Transferler, görüşleriniz doğrultusunda yapılmadı mı?'' sorusuna ise Aragones, ''Bu konuda hiçbir konuşmamız geçmemiştir'' karşılığını verdi.



İspanyol çalıştırıcı, basın toplantısı sırasında bu konuyla ilgili bir başka soru üzerine, ''Başkanımızla aramızda her zaman iletişim vardır. 4 ay boyunca belli konuşmalar olmuştur. Biraz önceki soruya 'Şu an için yoktur' dedim. Transfer döneminde almak istediğimiz oyuncular oldu, onları alamadık. Tabii ki şu anda yaptığımız bir görüşme yok, transfer görüşmesi olmadı, ama 3-4 ay önce transferle ilgili görüşmeler yaptık, fakat bunlar da iyi sonuçlanmadı'' dedi.



Aragones, ''Dinamo Kiev maçı kadrosuna Şampiyonlar Ligi listesinde olmayan Deniz'i alıp, çıkarmışsınız, acaba kendinizde bir formsuzluk görüyor musunuz?'' sorusuna ise ''Bu konunun benle alakası yok. Bu başka bir kişinin yaptığı hatadır. Benimle ilgili konu değil'' diyerek sözlerini tamamladı.