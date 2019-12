Aragones inanıyor

Fenerbahçe'nin İspanyol teknik direktörü Luis Aragones, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda bugün Arsenal ile deplasmanda yapacakları maça farklı bir motivasyonla çıkacaklarını belirtti.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. haftasında bugün Arsenal ile deplasmanda yapacakları maça kazanmak için çıkacaklarını söyledi.



Aragones, Emirates Stadı'nda yaptığı basın toplantısında, bir soru üzerine 5-2 yenildikleri ilk maçta hatalar yapıldığını belirterek, ''Ancak her maç farklıdır. Her maça kazanmak için farklı motive ile gidiyoruz. Bugünkü amacımız kazanmak'' dedi.



Aragones, Türkiye'de her gün yeni bir şey öğrendiğini ifade ederek, ''Farklı bir kültürde farklı bir ülkede futbol yönetmek zor. Her geçen gün yeni şeyler öğreniyorum. Türk futboluna kendimi her geçen gün biraz daha yakın hissediyorum'' diye konuştu.



Bir gazetecinin Fabregas ile ilgili sorusu üzerine İspanyol teknik adam, ''Fabregas çok önemli bir oyuncu, ama beni ilgilendiren tek şey kendi takımım. Futbolda her zaman rövanşlar olur. Ben takımıma bakıyorum'' şeklinde konuştu.



KAZIM: ''BENİM İÇİN BURADA OYNAMAK ÖNEMLİ''

Aragones ile birlikte basın toplantısında yer alan futbolculardan Kazım, küçükken Arsenal taraftarı olduğunu belirterek, ''Benim için belki burada oynamak biraz daha önemli olabilir. Fenerbahçe olarak düşüncemiz bugün kazanmak. Arsenal ile oynamak için iyi bir zaman, çünkü formsuzlar'' dedi.



Kazım, bir gazetecinin ''Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılı oyununuzdan sonra başka bir takım sizinle ilgilenir mi?'' sorusuna, ''Orada iyi oynadım. Şampiyonlar Ligi'nde isteğimiz kadar iyi oynamasak da Fenerbahçe'de mutluyum. Gelecek gelecektir, bakarız. Fenerbahçe'de 2 senem daha var. Bundan sonra hocam ve kulübüm oturur konuşurlar. Eğer bir kulüpte Beckham gibi bir oyuncuysanız, inanılmaz şeyler yapıyorsanız farklı şeyler olur'' şeklinde konuştu.



Kazım, bugünkü maçta ailesi için 70 bilet aldığını söyledi.



Lugano ise bugünkü maçı kazanmaları gerektiğini belirterek, ''İlk maçta almamamız gereken bir sonuç aldık. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüşümümüzü başlatmak için bugünkü maç çok önemli fırsat'' dedi.