Aragones imzaladı

Luis Aragones, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın basın toplantı odasında düzenlenen imza töreninde kendisini 2 yıllığına sarı-lacivertli ekibin teknik patronu yapan sözleşmeyi imzaladı.İmza töreninde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile asbaşkanlar Mahmut Uslu, Murat Özaydınlı ve yönetici Tahir Perek de yer aldı. Aragones ile birlikte yardımcıları Carlas Carcallano ve Cesar Mediondo da imza töreninde hazır bulundu.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, İspanyol çalıştırıcıyla daha önce sözleşme imzaladıklarını, bugün basın önünde bir kez daha tekrar ettiklerini bildirdi.Yıldırım, törenin ardından Aragones ve yardımcılarına, adlarına düzenlenen taraftar kartları hediye etti.

ARAGONES: ÇOK MUTLUYUM

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Aragones, ''Çalışma felsefemde olan tek şey çalışmaktır. Bunu iki yıl boyunca herkes görecek. Sonuna kadar burada çalışacağım'' dedi.



Fenerbahçe Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın basın toplantısı odasında düşüncelerini aktaran İspanyol teknik adam, Fenerbahçeli olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Belli hedefler için ekibiyle Fenerbahçe'ye geldiğini kaydeden Aragones, Fenerbahçe'nin kaliteli bir ekip olduğunu geçen yıl Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla ortaya koyduğunu belirterek, ''Burada Fenerbahçeli olmaktan gerçekten çok mutluyum. Şu andan itibaren ben bir Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe teknik direktörüyüm. Anlaşmayı daha önceden yaptık. Ekibimle buraya belli hedefler için geldim. Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp, camia olduğunu biliyorum. Bunu son yıllarda bütün dünya ve Avrupa biliyor. Özellikle geçen sezon elde edilmiş Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıdan sonra. Kendi adıma, buraya tamamen çalışmaya, Fenerbahçe'nin hedefleri, Fenerbahçe'nin başarıları doğrultusunda bu çalışmayı yapabilmek için geldim. Aynı zamanda kendi çalışma stilim her zaman en iyiyi başarmak içindir. Aklımla, tüm kalbimle, ikisini birleştirerek Fenerbahçe için, başarılar için buradayım. Onun dışında çalışma felsefemde olan tek şey çalışmaktır. Çalışmak dışında hiçbir şeyi düşünmem. İki yıl boyunca bunu herkes görecek. Sonuna kadar burada çalışacağım'' dedi.



Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a, kendisiyle çalışmak istediği için teşekkür borçlu olduğunu ifade eden Aragones, ''Ben de bundan sonra umuyorum ki hem başkanımızla çok iyi ilişkilerde bulunup, hep beraber çalışacağız. El ele, bütün Fenerbahçeliler'in istediği gibi, Fenerbahçe Kulübü'nün istediği gibi başarılara doğru koşacağız'' diye konuştu.



''FUTBOL RİSK OYUNUDUR''

İspanyol teknik adam, teknik adam olarak ilk kez ülkesinin dışında çalışacağı ifade edilerek, bunun bir risk olup olmadığı yönündeki soruya, ''Futbol zaten bir risk oyunudur. Bizlerin de bu riskleri almamız lazım. Ben de kariyerimde belli başarılardan sonra bu camiada çalışmaya karar verdim. Öncelikle Türk futbolu içinde olmaktan büyük mutluluk duyacağım. Uzun zamandır bir yükselme içinde. Avrupa'da yükselen bir değer. Ben de bir kez daha burada olmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum'' yanıtını verdi.



Aragones, İspanya'nın Marca gazetesinin muhabirinin, ''Çok hızlı bir geçiş oldu. Neler düşünüyorsunuz?'' şeklindeki sorusunu ise, ''Bu beni çok şaşırtmadı. Buna hazırlıklıydım. Burada büyük bir ilgiyle karşılaştım. İspanya Milli Takımı'nda büyük bir başarıdan sonra İspanya'dan belli nedenlerden dolayı ayrılmam gerekiyordu. Milli takıma ve İspanya'ya karşı her zaman özlem içinde olacağım. Çünkü ben bir İspanyolum ve takımımı seviyorum. Buraya daha önce de geldim. Ülkeyi tanıyorum, beklentileri biliyorum'' şeklinde yanıtladı.

2008 Avrupa Şampiyonası'nda Fenerbahçeli futbolcuları izleme şansı bulduğu ifade edilerek, en beğendiği Fenerbahçeli'nin kim olduğu sorulan Aragones, ''Tabii ki milli takımdaki Fenerbahçeli oyuncuları inceleme şansım oldu. Zaten Euro 2008'den önce Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde izleme şansı buldum. Sevilla ve Chelsea maçlarını izledim. Çalışacağım futbolcuları çok iyi tanıyorum. Tabii ki aralarında beğendiklerim var ama tek tek isim vermem doğru olmaz. Takım olarak kaliteli bir ekibe geldiğimi biliyorum. Bu açıdan mutlu olduğumu söyleyebilirim'' şeklinde konuştu.