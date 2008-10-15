T24 LogoT24 Logo
Spor

Aragones ile görüştü

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün tek antrenmanla sürdürdü.

15 Ekim 2008 03:00


Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün tek antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Luis Aragones yönetiminde Samandıra Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ve sağanak altında 45 dakika süren antrenmanda, sarı-lacivertliler pas çalışmalarının ardından iki gruba ayrıldı.

Bir grup dar alanda çift kale maç yaparken, diğer grup minyatür kalelerin yer aldığı bölümde çalıştı. İki grup daha sonra çalışma alanlarını değiştirdi. Sarı-lacivertliler sahadaki çalışmaların ardından tesislerdeki salonda kuvvet çalışmaları yapıp antrenmanı tamamladı.

Antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcuların yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Emre ve Gökhan katılmadı. Sarı-lacivertliler, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İspanyol çalıştırıcının antrenman sonunda Semih ile yaptığı görüşme dikkati çekti. Tercümanı aracılığıyla Semih ile görüşen Aragones'in, sakatlığı geçen ve takımla çalışmalarını sürdüren futbolcusuna Kocaelispor maçında görev vermesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24