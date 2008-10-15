Aragones ile görüştü



Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün tek antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Luis Aragones yönetiminde Samandıra Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ve sağanak altında 45 dakika süren antrenmanda, sarı-lacivertliler pas çalışmalarının ardından iki gruba ayrıldı.



Bir grup dar alanda çift kale maç yaparken, diğer grup minyatür kalelerin yer aldığı bölümde çalıştı. İki grup daha sonra çalışma alanlarını değiştirdi. Sarı-lacivertliler sahadaki çalışmaların ardından tesislerdeki salonda kuvvet çalışmaları yapıp antrenmanı tamamladı.



Antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcuların yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Emre ve Gökhan katılmadı. Sarı-lacivertliler, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



İspanyol çalıştırıcının antrenman sonunda Semih ile yaptığı görüşme dikkati çekti. Tercümanı aracılığıyla Semih ile görüşen Aragones'in, sakatlığı geçen ve takımla çalışmalarını sürdüren futbolcusuna Kocaelispor maçında görev vermesi bekleniyor.



