'Aragones ile doku tutmadı'



Fenerbahçeli Uğur Boral, sarı-lacivertli takımın bu sezonki kötü performansını, "Bence Fenerbahçe ile Aragones'in dokuları tutmadı. Biz futbolcular da yeterli mücadeleyi ortaya koyamadık ve geçen senenin gölgesinde kaldık" şeklinde yorumladı.



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Uğur Boral, Çevre Koleji'nde katıldığı bir panelde çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Sarı-lacivertli takımın bu sezonki durumunu değerlendiren Uğur Boral, "Bence Fenerbahçe ile Aragones'in dokuları tutmadı. Doku uyuşmazlığı oldu. Takım içindeki dengeler bir türlü yerine oturmadı. Teknik direktörümüz ve oyuncular hem karşılıklı hem de kendi içlerinde kopukluk yaşadılar. Aslında ben sezon başlarken böyle olacağını tahmin etmiştim" diye konuştu.



Geçen sezon yakaladıkları başarıyı bu yıl da sürdürmek istediklerini ancak aynı mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Boral, "Fenerbahçe forması ve arması ile rakiplerimizi ezeceğini düşündük. Yüreğimizi ortaya koyamadık ve geçen senenin gölgesinde kaldık. Fenerbahçe formasının bize yeteceğini sanmamız bu duruma gelmemize sebep oldu" dedi.



Milli futbolcu, eski teknik direktör Arthur Zico ile Luis Aragones'i karşılaştırmasının istenmesi üzerine, "Şu andaki durumumuz Sivasspor veya Beşiktaş gibi olsaydı Aragones bu kadar eleştirilmezdi. Ancak sezona kötü başladık ve bir türlü toparlayamadık. Zico ile de kötü günlerimiz olmuştu ancak daha sonra toparlamıştık. Bence Fenerbahçe ile Aragones'in dokuları tutmadı. Doku uyuşmazlığı oldu" şeklinde konuştu.



Uğur Boral artık tek hedeflerinin Fortis Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu, kupayı alarak Fenerbahçe tarihine bu sezon bir kupa hediye etmek istediklerini söyledi.