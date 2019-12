Aragones ile devam

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda teknik direktör Luis Aragones ve futbol takımına destek kararı çıktı.





Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyum’unun yönetim binasında toplandı.



Yönetim Kurulu toplantısının ardından sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Son günlerde yaşanan gelişmeleri ve önümüzdeki günlerde atılacak adımları değerlendirmek üzere Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım başkanlığında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu yönetim binasında toplandı.



Toplantı sonucunda on yıla varan süreç sonunda kulübümüzün büyük emekler harcanarak geldiği noktada, yönetimimiz, teknik ekibimiz ve futbolcularımız için yapılan kısa dönemli değerlendirmelerin geçmişte yaşadığımız tecrübeler ışığında vakitsiz olduğu ve bu noktada yapılacak bazı hareketlerin durumu da daha da kötüleştireceği kanatine varılmıştır. Kulübümüzün geçmişte ve bu gün karşılaştığı her türlü sıkıntının sadece aramızdaki dayanışma ile çözüleceğine inancımızın tam olduğu vurgulanmıştır" denildi.



İstikrarın önemine dikkat çekilen açıklamada, "Yaşanılan her sıkıntıda anlık alınacak kararların uzun dönemde kulübümüzü istikrarsızlığa sürükleyebileceği ve sadece bu durumu fırsat bilenlere imkan yaratmaktan öteye geçmeyeceği tespiti yapılmıştır. Kurumlardaki süreklilik esasına uygun olarak yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar ışığında, teknik heyet ve sporcularımız ile başarılara ulaşılması için tam uyum içerisinde çalışmaların süreceği belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.



Atılacak adımlarda fikir birliği sağlandığı ifade edilen açıklamada ayrıca, "Buradan hareketle toplantıda, tüm branşlarda başarılı olunması için çalışmalara devam edileceği belirtilirken Fenerbahçe'nin başarısı için gereken her şeyin eksiksiz yapılacağı da vurgulandı. Atılacak adımlar konusunda tam bir fikir birliğinin sağlandığı toplantıda ayrıca kamuoyunda son dönemde oluşan bazı yanlış anlaşılmalar ve sorular ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenlenmesi karara bağlandı" denildi.