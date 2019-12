Aragones: Gelecek rakibi bekliyoruz

Türkiye Kupası'nda finale yükselen Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Luis Aragones, ``Bol pozisyonlu bir maç oldu. İki takım da gol bulabilirdi. Artık gelecek rakibi bekliyoruz'' dedi.



0-0 biten maç sonunda, kupada finale yükselen ilk takım olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Luis Aragones, maç sonunda yaptığı açıklamada, ``İki takım açısından bol pozisyonlu bir maç oldu. Hem Sivas'ın hem bizim pozisyonumuz var. Sivasspor da gol atabilirdi, biz de bulduğumuz pozisyonları atmalıydık. Çizgiler arasındaki mesafeleri dar tutarak oyunu iyi kontrol ettiğimizi ve iyi bir futbol oynadığımızı söyleyebiliriz'' dedi. Sivasspor'un ligdeki şampiyonluk şansını değerlendiren Aragones, ``Sivas takımı, ligde birinci olarak iyi takım olduğunu gösteriyor. Sivasspor'un şampiyonluk şansı da var. Sivas'ın iyi bir takım olduğu, aldığı puanlar ve oynadığı futbol ile ortada'' şeklinde konuştu.



Son haftalardaki gol sorununu ile ilgili bir soru üzerine Aragones, ``Futbolda zaman zaman böyle şeyler oluyor. Çalışarak daha fazla yoğunlaşarak ütesinden gelinebilir. Son haftalarda 7-8 puan kaybı yaşanması sonrası aşırı gerilim ve sinirden kaynaklanıyor. Bunlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Bizim sonraki tüm amacımız kalan maçlarımızın hepsini kazanmaktır'' diye konuştu.



Finaldaki rakibin kim olmasını istediklerine ilişkin soruyu da değerlendiren Aragones, ``Şu anda finala Beşiktaş daha yakın gözüküyor. Bizim için rakip hiç farketmez. Final her zaman zordur. Her takım için şanslar eşittir. Biz, şimdi gelecek rakibi bekliyoruz. Şu veya bu olsun diye bir düşüncemiz yok'' dedi. Aragones, kadrodaki her oyuncunun önemli olduğunu belirterek, ``Yedek veya as oyuncu kavramını anlamayan ve varlığına inanmayan bir insanım. 29 oyuncumuz var. Bazı nedenlerdre her zaman yararlanmayıroruz. Onu özlüyoruz, eksikliğini hissettik diyeceğimiz bir durum yok'' dedi.