Aragones: Gaziantepspor hak etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Gaziantepspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını, ancak orta sahayı iyi kullanan rakibin maçı kazandığını söyledi.



Galibiyeti Gaziantepspor'un daha fazla hak ettiğini anlatan Aragones, ''Öncelikle Gaziantepspor bizden daha fazla hak eden taraftı. Her maçın atmosferi farklıdır. Bu maçta iyi futbol ortaya koyamadık ama Şampiyonlar Ligi eleme turunda Partizan maçında ümit ediyoruz ki elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Sıcaklık, her iki takımın oyuncularını da etkileyen faktör oldu. Orta sahada rakibimizin baskısına karşılık veremedik, top çeviremedik, iyi paslaşıp birbirimizi bulamayınca üstünlüğü rakibe verdik. Orta saha hakimiyeti onlara geçti. Orta sahayı kaybedince maçı da kaybettik'' dedi.



"Ekip anlayışımız mükemmeldi"



Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam ise, ligin ilk maçında Fenerbahçe'yi yenmelerinin önemli olduğunu belirterek, ''Bu galibiyet başarıya giden yolda atılan önemli bir adımdır'' dedi.



Sağlam, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı değerlendirmede, önemli bir iş yaptıklarını, bundan sonra oynayacakları karşılaşmalarda sorumluluklarının daha da arttığını ifade eden Sağlam, ''Bundan sonra daha iyi oynayarak, sahada daha iyi olmak zorundayız. Bunu devam ettirmek zorundayız. Var gücümüzle çalışacağız'' diye konuştu.



İtalya'da kamp yapmalarının nedenlerinden birinin takım oyunu ve ekip anlamında defans olgusunu yerleştirmek olduğunu anlatan Sağlam, ''Bu takımı oluştururken ekip anlamında, oyuncu portföyünde hepsini yakından tanıyordum. Top kullanmada yeteneklerini bildiğim kadarı ile ekip savunmasında ciddi sorunlar olabilirdi. İtalya'da Lazio, Udinese, Yunanistan'dan Larisa gibi takımlarla ciddi maçlar oynadık. Özellikli orada ekip savunmasında çok şeyler kazandık. Oradaki gözlemlerimizi sahaya yansıttık. Fenerbahçe maçında neredeyse ekip anlayışı mükemmeldi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum'' dedi.



Sağlam, hafta içinde yaşanan bazı olaylara da değinerek, ''Kemal, Olcan ve Mustafa Cevahir Fenerbahçe'ye geri döndü, sonra Olcan ve Mustafa dönerken, Kemal aramıza dönemedi. Gazetelerde yer alan bazı demeçler bana ait değildi. Bu olayın fazla büyütülmemesi gerektiğini, bunların önemli oyuncular olduğunu, ancak hayatın da devam ettiğini dile getirmeye çalıştım. Onlar aramızda olmadan neler yapılabileceğini gösterdik. Bu işler teknik adamları ve futbolcuları ilgilendirmez'' şeklinde konuştu.



Golü atan Brezilyalı Tabata'nın kaliteli ve iyi oyuncu olduğunu vurgulayan Sağlam, ''Daha bizleri yeni tanıyor. Türkiye'yi ve takımları tanıdıkça performansı da artacaktır'' dedi.

