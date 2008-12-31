Aragones devrimi



Fenerbahçe’nin teknik patronu, yabancı futbolculardaki Güney Amerikalı hegamonyasını yıkacak. Hepsini çok ağır ve yaşlı bulan İspanyol çalıştırıcının, Diego Lugano ve Daniel Güiza dışındakilerle yola devam etmek istemediği öğrenildi. Gelir getirecek isimler satılacak, diğerlerinin de sözleşmesi yenilenmeyecek



Fenerbahçe’de yabancılar konusunda bir devrim hazırlığı yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipteki Brezilyalı tekelinin kırılmasını ve onların yerine daha hızlı gençlerin kazandırılmasını isteyen Teknik Direktör Luis Aragones’in, takıma müthiş bir değişim yaşatacağı ifade edildi.



İspanya’daki yakın çevresiyle düşüncelerini paylaşan Fenerbahçe’nin teknik patronunun, 30 yaş ortalamasında bulunan yabancılardan verim alamadığını söylediği, bundan dolayı genç ve hızlı yeni yüzlerin takıma alınmasını istediği ifade edildi.



Lugano konusunda inisiyatifi yönetime bırakan ve bu oyuncu hakkında olumsuz görüş bildirmeyen Aragones, para kazandırabilecek yabancıların rahatlıkla gözden çıkarılabileceğini belirtirken, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek oyuncularla da mukavele yenilemelerinin gereksiz olduğunu bildirdiğine dikkat çekildi.



İspanyol hocanın, sezon başında Josico gibi yaşlı bir yabancıyı da “mecburiyetten” kabul ettiği söyleniyor.



Avrupa’da oynayan Afrikalılar



Yeni yabancıların Avrupa-Afrika eksenli olmasını tercih edeceği belirtilen Aragones’in, Güney Amerika’dan futbolcu getirmek yerine, Avrupa’da top koşturan Afrika kökenli oyuncuların daha hızlı olduğunu düşündüğü ifade edildi.



İspanya’daki spor yazarları, Aragones’in bu projeye hayat vermemesi halinde sezon sonunu beklemeden ülkesine dönme olasılığının olduğunu belirttiler. Luis’in takımdaki gençleştirme politikasından yönetimin de haberdar olduğunu vurgulayan yazarlar, Güney Amerikalı bazı oyuncularla sözleşme yenilenmemesinde de bu gerçeğin yattığını iddia ettiler.





