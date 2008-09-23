Aragones ders verdi

İspanyol teknik adam, Viyana’da UEFA’nın onur konuğu olarak meslektaşlarına konuşma yaptı.



UEFA’nın organize ettiği ve 52 teknik direktörün katıldığı konferansa onur konuğu olarak katılan Luis Aragones, büyük ilgi gördü. İspanya’yı 44 yıl sonra Avrupa şampiyonluğuna taşıyan Aragones, idari menajer Volkan Ballı ve tercümanı Umut Köse ile gittiği Viyana’daki konuşmasında, meslektaşlarına futbol kariyerinde yaşadığı tecrübeleri iletti.



F.Bahçe’nin eski çalıştırıcıları Venglos, Antic, Parreira, Hiddink yanı sıra Türkiye’den Fatih Terim ve Oğuz Çetin’in de hazır bulunduğu konferansta Aragones, Avrupa şampiyonluğuna nasıl ulaştığını anlattı.



Davetlilerden büyük alkış alan İspanyol hoca, dünya futbolunun her geçen gün daha çok geliştiğine dikkat çekerek, "Futbol bir endüstri haline geldi. Bu yüzden dolayı çok boyutlu düşünmek zorundayız. Rakibe ve kadroya göre hareket etmeliyiz" dedi. Aragones, Volkan Ballı ile birlikte konferans sonrası verilen yemekte F.Bahçe’nin eski hocalarıyla bir araya geldi.

