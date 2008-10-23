T24 LogoT24 Logo
Spor

'Aragones de, Güiza da...'

F.Bahçe'nin Arsenal'den aldığı yenilgiden sonra Aragones'in geleceği ile ilgili tartışmalar bugün de İspanyol basınında yer aldı

23 Ekim 2008 03:00


Arsenal karşısına Fenerbahçe'nin aldığı 5-2'lik yenilgiden sonra Aragones'in geleceği ile ilgili tartışmalar bugün de İspanyol basınında yer aldı.

AS gazetesi, Aragones'in hafta sonundan önce görevinden alınması yönünde Fenerbahçe ile müzakere yaptığına ilişkin söylentiler olduğunu yazarken, İspanyol teknik adamın bir daha Fenerbahçe kulübesine oturmayabileceği iddia edildi.

Marca gazetesi de ''Luis desteksiz kalıyor'' başlığı altında, ''Aragones'e tek destek veren başkan Aziz Yıldırım bile destek veren tek kelime edemedi. Bursa maçında takımın başında olup olmayacağı belli değil. Aragones giderse, Manchester City'nin istediği Daniel Güiza da gidebilir. Fenerbahçe, Aralık ayında İspanyolsuz kalabilir'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24