'Aragones de, Güiza da...'



Arsenal karşısına Fenerbahçe'nin aldığı 5-2'lik yenilgiden sonra Aragones'in geleceği ile ilgili tartışmalar bugün de İspanyol basınında yer aldı.



AS gazetesi, Aragones'in hafta sonundan önce görevinden alınması yönünde Fenerbahçe ile müzakere yaptığına ilişkin söylentiler olduğunu yazarken, İspanyol teknik adamın bir daha Fenerbahçe kulübesine oturmayabileceği iddia edildi.



Marca gazetesi de ''Luis desteksiz kalıyor'' başlığı altında, ''Aragones'e tek destek veren başkan Aziz Yıldırım bile destek veren tek kelime edemedi. Bursa maçında takımın başında olup olmayacağı belli değil. Aragones giderse, Manchester City'nin istediği Daniel Güiza da gidebilir. Fenerbahçe, Aralık ayında İspanyolsuz kalabilir'' ifadelerini kullandı.



