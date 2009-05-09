Aragones: Daha üstündük



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Denizlispor'u 1-0 yendikleri maçta daha üstün oynadıklarını söyledi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Denizlispor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, özellikle ilk yarıda daha etkili olduklarını belirterek, ''Oyunun bütününde daha etkili ve daha üstündük. Daha fazla gol fırsatı bulduk. Skor daha farklı olabilirdi. Golü bulduktan sonra kontraatakları yapacak duruma gelmiştik, ama onları yapamadık'' dedi.



Bir gazetecinin, ''Semih'in oyundan çıkarken gösterdiği tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?'' biçimindeki sorusu üzerine İspanyol teknik adam, ''Futbolda böyle şeyler oluyor. Hiçbir oyuncu oyundan çıkmak istemez. Çarşamba günü kupa maçı var. Semih'i çıkararak, o maça hazır tutmak istedik. Tepki verilmesi normal. Belki tepkinin biçimi ayarlanabilirdi. Bir oyuncu o kızgınlığını yaşamıyorsa, oyuncu için iyi değildir'' şeklinde konuştu.



Aragones, cezası biten Lugano'nun 13 Mayıs Çarşamba günü Fortis Türkiye Kupası finalinde oynayıp oynamayacağıyla ilgili bir soru üzerine de, ''Bunu çarşamba günü göreceğiz. Gökhan, stoper pozisyonunu bek pozisyonundan daha iyi yapabilen bir oyuncu'' demekle yetindi.



Alex'ten 20-25 dakika yararlandıklarını belirten Aragones, Brezilyalı futbolcunun sakatlıktan sonra istenilen form durumunu henüz tutturamadığını, fiziksel anlamda eksikleri olduğunu kaydetti.



BAKKAL: ÇOK UCUZ BİR GOL YEDİK



Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri karşılaşmada, ucuz bir golle mağlup olduklarını söyledi.



Bakkal, dengeli bir oyun olduğunu belirterek, ''Mücadeleden memnunum. Bugün puan alabilecek bir oyun oynadık, ama çok ucuz bir gol yedik. Böyle bir golle mağlup olmamamız gerekiyordu'' dedi.



Ligde kalan maçların da final havasında geçeceğini kaydeden Mesut Bakkal, ''Artık maç maç gidiyoruz. Önümüzde Ankaraspor maçı var. Yine bir final oynayacağız. Son 3 hafta bütün takımlar açısından böyle olacak. Ligde her hafta mücadele kızışıyor. Düşme hattında barajın gittikçe yükseldiği, güzel bir ligde mücadele ediyoruz'' diye konuştu.



