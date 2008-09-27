Aragones: Daha fazla çalışmalıyız



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, kendilerini bu kötü durumdan kurtaracak tek şeyin galibiyet olduğunu, bu nedenle de daha fazla çalışmaları gerektiğini söyledi.





Turkcell Süper Lig'in beşinci haftasının açılış maçında Sivasspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Luis Aragones, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Aragoes, ''Bizi bu durumdan çıkaracak tek şeyin galibiyet olduğunun farkındayız. O yüzden daha fazla çalışmamız lazım'' dedi.



Sivasspor karşısında 2-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada Aragones, karşılaşmaya gerçekten iyi bir tempoyla başladıklarını ve golü bulduklarını söyledi.



Ondan sonra gelişen pozisyonlarda 60. dakikaya kadar iyi oynadıklarını ifade eden Aragones, ''Ama 2-0'a getirmeyi bir türlü yapamadık. Gerçekten yeterince pozisyon bulmuştuk. Fakat 60. dakikadan sonra kalemizde belli tehlikeler yaşadık. Bizim hedefimiz kazandığımız toplarda kontra atağa çıkmaktı, onları bulamadık. Bu tehlikeleri de atlatamayınca kalemizde maalesef 2 gol görmek zorunda kaldık'' dedi.



Edu, Semih ve Deivid gibi oyuncularının sakatlıklarının takımı etkilediğini anlatan Aragones, ''Bizi bu durumdan çıkaracak tek şeyin galibiyet olduğunun farkındayız. O yüzden daha fazla çalışmamız lazım. Daha fazla olayı ciddiye almamız lazım'' diye konuştu.



