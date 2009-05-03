Aragones: Biz daha iyidik

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Fenerbahçe teknik direktörü Luis Aragones, deplasmanda 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından; "İlk 45 dakikada sahanın hakimiydik, daha fazla pas yapan, oyunu domine eden ve bunu başaran takımdık. İkinci yarıya baktığınızda, bunu devam ettirmeyi düşünüyorduk ama bazen oyuncular pas yapmak yerine topu uzaklaştırmayı seçiyorlar. Oyunun içine baktıgımızda biz daha iyiydik. Diğer taraftan, aslında şampiyonluk yarışından uzak durmak benim içimi acıtan en büyük şey. Şu 4-5 maç kala şampiyonluk yarışına hala devam edeceğimizi düşünüyorduk ama hepimizin yağtıgı hatalarla şampiyonluktan uzaklaştık" dedi.



Aragones, Gökhan Gönül'ün stoper oynamasıyla ilgili olarak da, "Bence bekten daha iyi performans gösterebilecek bir stoper olabilir Gökhan. Zaten Gökhan'ın olağanüstü bir iş çıkaracağını biliyordum. Özellikle onun problemi son ortalarda, son final toplarındaydı. Bugün hem suratiyle hem yer tutmasıyla hem de kısa olmasına rağmen çok iyi bir maç çıkardı. Aynı zamanda Ali'ye de değinmek lazım. Ali sağ bekte son zamanlarda çok iyi oynamaya başladı. Bugün de çok iyi bir iş yaptı" şeklinde konuştu. Aragones sözlerini, "Şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Futbolcuları benden daha çok tanıyacak kimse olamaz. Hepsinin iyi ve kötü yanlarını biliyorum. Normaldir bizimle birlikte yaşamayan birinin Gökhan hakkında olumsuz şeyler söylemesi. Onlar hakkında her gün gözlemleri yapan benin ve Gökhan'ın iyi oynayacağını biliyordum" şeklinde sürdürdü.



Aragones, sezon başından beri takımı kısa paslarla oynatmasıyla ve Beşiktaş maçında gelen ikinci golle ilgili de, "Zaten ben İspanya Milli Takımı'nda bu pasları yaptırmak için 2.5 yıl harcadım. Pas deyip geçmemek lazım. İlk yarıda çok iyi pas yaptık. Ama ikinci yarıda yine uzun ve acele oynamaya çalıştık. Fenerbahçe pasa dayalı bir takımdır ve pas konusunda ısrar etmelidir. Ben de ısrar edeceğim" diyerek sözlerini tamamladı.



