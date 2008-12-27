Aragones baştacı!



İspanya Kralı Carlos, Noel konuşmasında Aragones’ten övgüyle söz etti, “İspanya halkına yaşattığı sevinç için teşekkür ediyorum. O büyük bir teknik adam” dedi



Fenerbahçe’de tartışılan Luis Aragones, İspanya’da baştacı olmaya devam ediyor. 2008’de İspanya’yı Avrupa Şampiyonu yapan tecrübeli teknik adam, Noel’de, İspanya Kralı Juan Carlos tarafından da göklere çıkarıldı.



Her Noel’de yaptığı geleneksel konuşmada, Aragones’ten övgüyle söz eden Kral Carlos, Luis Aragones ve öğrencilerinin halkına büyük mutluluk yaşattığına vurgu yaptı. Euro 2008’e damgasını vuran İspanya Milli Takımı’nın başında bulunan Aragones’in büyük bir teknik adam olduğunu belirten Kral Juan Carlos, “İspanya halkına yaşattığı sevinç nedeniyle Luis Aragones’e teşekkür ediyorum. İspanya’yı dünyaya tanıttı ve büyük başarı gösterdi” ifadesini kullandı.



Kral’ın Noel konuşmalarında, oturduğu bölümün sağında bulunan resim çerçevesinde de, o yıl en çok önem verdiği olayın ve kişinin fotoğrafının bulunmasının geleneksel hale geldiği belirtildi. Juan Carlos’un, bu yıl ise İspanya’nın Avrupa Şampiyonluğu kupasını alırken çekilen fotoğrafı tercih ettiği ifade edildi.



Bilindiği gibi İspanya Kralı, hocanın Fenerbahçe’ye transferinden önce İspanyol Milli Takımı’nın başında kalması için yoğun baskı yapmış, ancak Aragones, sarı-lacivertlilere verdiği sözden dolayı Türkiye’ye geleceğini açıklamıştı.



Açık ara önde



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, İspanyol halkı tarafından da kahraman ilan edildi. El Pais gazetesi tarafından yapılan oylamada yılın spor adamı oylamasında sarı-lacivertli çalıştırıcı açık ara önde gidiyor. Tecrübeli teknik adam, oyların yüzde 69’una ipotek koyarken, en yakın rakibi Rafael Nadal ise ancak yüzde 11’e ulaşabildi. İspanyol tenisçi Nadal ise 2008’de, hem Fransa Açık, hem de Wimbledon’da ilk sırayı elde etti.