Aragones A. Madrid'e dönüyor



İspanyol spor gazetesi Marca, Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'in, sezon sonunda görevinden ayrılıp Atletico Madrid'in yeni spor direktörü olacağını öne sürdü.



İspanyol spor gazetesi Marca, Fenerbahçe'nin sezon sonunda teknik direktör Luis Aragones'i göndereceğine kesin gözüyle bakarken, İspanyol teknik adamın, Atletico Madrid kulübünün yeni spor direktörü olacağını iddia etti



Aragones'in avukatı Vicente Montes'in Fenerbahçe ile yürüttüğü söylenen sözleşmenin feshedilmesi görüşmelerinin olumlu sonuçlanması halinde, Aragones'in eski kulübü Atletico Madrid'e döneceği belirtiliyor.



İspanyol kulübünde geçmişte gerek futbolcu gerekse teknik direktör olarak görev yapan Aragones'in bu kez spor direktörü sıfatıyla yönetici olarak görev yapacağı ifade edildi.



Atletico Madrid'in mevcut durumdaki spor direktörü Garcia Pitarch'a devam etmesi için aldığı maaşın yarısının önerildiği, fakat Aragones'in göreve gelmesi durumunda Pitarch'ın kulüpten ayrılacağı savunuldu.



Aragones için Atletico Madrid'in ''evi gibi'' olduğunu vurgulayan İspanyol gazetesi, ''Luis'in dönüşü Atletico Madrid'in son dönemlerde eleştirilen kimliğini yeniden bulmasını sağlayacak'' yorumunda bulundu.



Bu arada teknik direktör Abel Resino ile yollarını ayırması beklenen Atletico Madrid'in gelecek sezon için teknik direktör adayı ise Benfica'yı çalıştıran İspanyol Qiuque Sanchez Flores olarak gösteriliyor.



