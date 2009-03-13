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Spor

Aragoens'ten zorunlu değişiklikler

13 Mart 2009 02:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Turkcell Süper Lig'de Kocelispor ile yaptıkları mücadelede, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle kadroda zorunlu değişiklikler yaptı.

Sarı-lacivertli ekibin ligde geçen hafta Kayserispor ile deplasmanda yaptığı maçta gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza alan kaleci Volkan Demirel, yine bu maçta rakip futbolcuya yaptığı bir hareket nedeniyle 1 maç ceza alan Emre'nin yanısıra sakatlığı bulunan Deivid, Kocaelispor maçının kadrosunda yeralmadılar.

Volkan Demirel'in yerine kalede Volkan Babacan görev alırken, orta alanın sağında Deivid'in yerinde Kazım, orta alanda da Emre'nin yerine Selçuk forma giydi.

Teknik direktör Aragones'in forvetteki tercihi yine Semih olurken, Güiza da yedekler arasında oturdu.

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