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Dünya

Arafat'ın ölüm nedeninin zehirlenme olduğu doğrulandı

İsviçreli bilim adamları, zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik iddiaların ardından inceleme yaptıkları Arafat'ın cesedinde ve mezarındaki toprakta radyoaktif polonyum elementine rastladı

07 Kasım 2013 01:54

 

El-Cezire televizyonu, bir nüshasını elde ettiğini öne sürdüğü, İsviçre'nin Lozan kentindeki Adli Tıp Enstitüsü'nün hazırladığı 108 sayfalık raporda, eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın mezarındaki toprakta ve kaburgalarında bulunan polonyum miktarının doğal olmadığının belirlendiğini bildirdi. 
Televizyonun haberinde, Arafat'ın cesedini inceleyen bilim adamlarının, cesette radyoaktif polonyum maddesine rastladığı ve eski Filistin Devlet Başkanı'nın ölüm nedeninin yüzde 83 bundan kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi. 
Öte yandan, İngiliz adli tıp uzmanı David Barclay, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, bu sonucun Arafat'ın polonyum zehirlenmesi nedeniyle öldüğünü doğruladığını söyledi. 
Barclay, bulunan polonyum miktarının çok yüksek ve Arafat'ın ölümü için yeterli olduğunu da dile getirdi. 
Yasir Arafat'ın eşi Süha Arafat ise raporun, eşinin öldürüldüğünü kanıtladığını ifade etti. 
Süha Arafat, dün akşam , Paris'te İsviçreli uzmanların hazırladığı raporun bir nüshasını, İngiliz adli tıp uzmanı David Barclay'in refakatinde avukatı Sa'd Cebbar'dan teslim almıştı. 
Yasir Arafat, 11 Kasım 2004'te Paris'teki Percy Askeri Hastanesinde 75 yaşında vefat etmişti. Arafat'ın eşi Süha Arafat, eşine ait kıyafetleri incelenmek üzere Lozan'da bulunan bir laboratuvara vermişti. Kıyafetlerde yüksek oranda radyoaktif polonyum maddesine rastlanması üzerine Arafat'ın suikast sonucu öldürüldüğü yönündeki şüpheler artmıştı. Fransa 'da görülen davada, savcının talebi üzerine Arafat'ın mezarının açılmasına karar verilmişti. 

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