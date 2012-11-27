Arafat'ın mezarı açıldı

Eski Filistin lideri Arafat'ın mezarı bu sabah açılarak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla naaşı çıkarıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü(FKÖ)'nün eski lideri Yasir Arafat'ın Ramallah'taki mezarı, Fransız hakimlerin huzurunda, İsviçre ve Rusya'dan komisyonların gözetiminde açıldı.

Komisyonların Arafat'ın cesedinden 'zehirlendi' iddialarını aydınlatmak amacıyla DNA örneği alacağı belirtiliyor. Ceset'ten 'DNA' örneğini hangi ülke komisyonunun alacağı ise henüz açıklanmadı.

Yasir Arafat, 11 Kasım 2004'te Paris'teki Percy Askeri Hastanesi'nde 75 yaşında hayata gözlerini kapatmıştı. Arafat'ın eşi Süha Arafat, eşine ait kıyafetleri Lozan'da bulunan bir laboratuvara incelenmek üzere vermişti.

Kıyafetlerde yüksek oranda radyoaktif polonyum maddesine rastlanması üzerine Arafat'ın suikast sonucu öldüğü yönündeki şüpheler artmıştı. Fransa'da görülen davada mahkeme savcısının talebi üzerine, Arafat'ın mezarının açılmasına ve naaşının incelenmesine karar verilmişti.