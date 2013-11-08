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Dünya

'Arafat'ın katillerine kısas uygulanacak'

El-Fetih, yapılan inceleme sonucu 'büyük ihtimalle' zehirlendiği ortaya çıkan Yaser Arafat'ın ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı

08 Kasım 2013 07:26

Filistin El-Fetih Hareketi, eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ı öldürenlerin bulunması için yoğun çalışma sürdürdüğünü bildirdi.

 

El-Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, ''Arafat'ın şehadet dosyası açık kalacak. Bu konu önceliklerimiz arasında olup, ayrıntılı gerçeklere ulaşmak için yapılan çalışmalar devam edecek. Suçlular adalete teslim edilerek Filistin Soruşturma Komisyonu aracılığıyla katillere kısas uygulanacak" denildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Arafat'ın ölümünü incelemek üzere oluşturulan Filistin Soruşturma Komisyonu'nun çalışmalarını yakından takip ettiği ve gerçeklerin ortaya çıkarılarak Filistin halkı ile tüm dünyanın önüne serilmesi için ilgili kurumlara talimat verdiği" belirtildi.

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