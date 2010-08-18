Arafat'ın istihbarat şefi öldü!

T24- Filistin'in efsanevi lideri Yaser Arafat'ın istihbarat şefi Emin El Hindi Ürdün'de öldü.
2004 yılında hayatını kaybeden Filistin lideri Yaser Arafat'ın istihbarat şefi Emin El Hindi, Ürdün'ün başkenti Amman'daki hastanede 70 yaşında kanserden öldü.
Filistin'in Amman Büyükelçisi Ata Hayri'nin verdiği bilgiye göre, El Hindi, karaciğer ve pankreas kanseriydi.
Hindi'nin cenazesi, Batı Şeria üzerinden Gazze götürülerek defnedilecek.
Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 1970'li yıllarda üst düzey güvenlik elemanı El Hindi'nin, 1972'de Münih Yaz Olimpiyatları'nda İsrailli atletlere düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.