-Arafat'ın eşine kırmızı bülten TUNUS (A.A) - 31.10.2011 - Tunus makamları, merhum Filistin lideri Yaser Arafat'ın dul eşi Süha Arafat'ın yakalanması için kırmızı bülten kararı çıkardı, kararın gerekçesi ise açıklanmadı. Tunus basını ve internet siteleri de Filistin liderinin dul eşi hakkında 2006'da Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin eşi Leyla Trabelsi ile ortaklaşa kurduğu Kartaca Uluslararası Üniversitesi ile ilgili yolsuzluk davasından soruşturma açıldığını bildirdi. Leyla Trabelsi ve Süha Arafat'ın daha sonra araları açılmış ve 14 Ağustos 2007'de Devlet Başkanı Bin Ali, Süha Arafat'ın Tunus vatandaşlığını geri almış ve ülkeden sınırdışı etmişti. Süha Arafat daha sonra Malta'ya yerleşmişti. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat'ın Tunus'ta sürgünde bulunduğu 1982 ve 1994 yıllarında sekreterliğini yapan Filistin doğumlu Süha Arafat, Filistin lideriyle 1990'da evlenmişti. Filistin liderinin 2004'te ölümünden sonra Tunus'a dönerek yerleşen Süha Arafat, Tunus uyruğuna geçmişti. Filistin yönetimi ve Paris'ten gelen paralarla lüks bir yaşam süren Süha Arafat'ın 800 milyon ila 2 milyar avro arasında bir serveti bulunduğu tahmin ediliyor. Jet sosyetenin Paris'teki toplantılarında boy gösteren ve lüks yaşama düşkünlüğüyle tanınan Süha Arafat'ın Bin Ali'nin kardeşiyle gizlice evlendiği iddia edilmişti.