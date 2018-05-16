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Araçtan atılan çuvallardan kaçak sigara çıktı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücünün araçtan attığı çuvallardan 6 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara çıktı

16 Mayıs 2018 14:24

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde jandarmanın \'dur\' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücünün araçtan attığı çuvallardan 6 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara çıktı. 
Erciş ilçesi Yankıtepe Mahallesi\'nde yol kontrolü yapan jandarma ve güvenlik korucuları, plakası açıklanmayan hafif ticari aracın sürücüsüne \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Kısa süreli takiple durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alındı. Takip sırasında araçtan atılan çuvallarda ise 6 bin 770 paket kaçak sigara gele geçirildi.

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