Araçta ölü ele geçen PKK'lı, örgütün üst düzey sorumlusu çıktı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de geçen 20 Eylül\'de bir kişinin aracını gaspederek kaçmaya çalışırken, güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, PKK\'nın sözde üst düzey sorumlularından Bayram Yılmaz olduğu belirtildi.

Pülümür İlçesi kırsalında geçen 20 Eylül tarihinde bir vatandaşın aracını gasp ederek kaçmaya çalışan ve daha sonra düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK\'lı teröristin kimliği belirlendi. Pülümür ile Nazimiye ilçeleri arasında bulunan Efeağlı Köyü kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, PKK\'nın sözde üst düzey sorumlularından \'Yılmaz Amed\' kod adlı Bayram Yılmaz olduğu öğrenildi.

Diyarbakır\'ın Lice İlçesi nüfusuna kayıtlı PKK\'lı Bayram Yılmaz ile birlikte, 1 M16 otomatik tüfek ve bu silaha ait çok sayıda mühimmat ile 1 el bombası ele geçirilmişti. 2005 yılında örgütü katıldığı belirtilen terörist Yılmaz\'ın Tunceli merkez, Nazimiye, Pülümür ve Ovacık ilçelerinde çeşitli tarihlerde bir çok asker ile polisin şehit edilmesi eyleminde yeraldığı belirtildi.

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