Araçta LPG kullanımı benzini geçti

T24 - Petrol Sanayi Derneği'nin (PETDER) 2009 yılı sektör raporuna göre, 2009 yılı itibariyle ilk kez oto LPG tüketimi, benzin tüketimini ton cinsinden geçti.



Benzinler, motorinler ve LPG otogazın toplamı olarak ifade edilen toplam otomotiv yakıtları tüketimi, 2008 yılına göre yüzde 2.3 azalarak, 18 milyon ton olarak gerçekleşti.



Son 5 yıldır artış eğilimi gösteren motorin tüketimi ilk kez 2009 yılında gerilerken, toplam motorin tüketimi (motorin ve kırsal motorin) 2008 yılına göre yüzde 3.9 azalarak, yaklaşık 15.9 milyon metreküp oldu.



Türkiye'deki ticari ve sınai faaliyetlerin önemli göstergesi olan kırsal motorin tüketimi yüzde 9.4 azalarak, yaklaşık 11.9 milyon metreküpe geriledi.



Motorin (düşük kükürtlü) tüketimi, geçtiğimiz yıllardaki artışını 2009 yılında da devam ettirerek, bir önceki yıla göre yüzde 17.3 artışla 4 milyon metreküpe ulaştı.



Toplam benzin tüketimi, 2008'e göre yüzde 2.7 oranında azalarak, yaklaşık 2.9 milyon metreküp oldu. Bu azalmada, daha düşük ÖTV uygulanması nedeniyle fiyat avantajına sahip olan otogazın benzin tüketiminden artan miktarda pay almasının önemli etkisi bulunuyor. 2009 yılı itibariyle ilk kez oto LPG tüketimi, benzin tüketimini ton cinsinden geçti.



Otogaz LPG tüketiminin 2008 yılına göre yaklaşık yüzde 9 oranında artarak, 2.3 milyon ton olduğu, dökme ve tüplü LPG tüketimi toplamının yüzde 3.6 oranında azaldığı ve toplam LPG tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında arttığı tahmin ediliyor.



2009 yılı itibariyle otogaz tüketimi 2.3 milyon tonun üzerine çıkarken, benzin 2.28 milyon ton olarak gerçekleşti.



2009 yılında fuel oil ve kalyak türlerinden oluşan siyah ürün tüketimi, yüzde 30.5 azalarak yaklaşık 1.9 milyon ton iken, azalma yaklaşık 840 bin ton düzeyinde ve siyah ürünlerde bugüne kadar görülen en büyük oransal gerileme oldu.

