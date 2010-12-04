-''ARAÇLARIN DÖRTTE BİRİ SİGORTASIZ'' ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de sigortacılığın Avrupa ve dünyanın gerisinde olduğunu belirterek, araçların dörtte birinin trafikte sigortasız seyrettiğini bildirdi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, konfederasyon olarak yaptıkları araştırmaya göre, sigorta ettirmede Marmara Bölgesi'nin birinci, Ege Bölgesi'nin ikinci, Akdeniz Bölgesi'nin üçüncü, İç Anadolu Bölgesi'nin dördüncü, Karadeniz Bölgesi'nin beşinci, Doğu Anadolu Bölgesi'nin altıncı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ise yedinci sırada yer aldığını belirtti. Ekim ayı itibarıyla Türkiye'de toplam 58 sigorta şirketi ile 1 reasürans şirketinin bulunduğunu kaydeden Palandöken, Türkiye genelindeki yaklaşık 15 milyon aracın dörtte birinin trafiğe sigortasız çıktığını ifade etti. Sigortacılığın son yıllarda Türkiye'de gelişmiş olmasına rağmen, hala Avrupa ve dünya ortalamasının gerisinde olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti: ''Ülkemizde sigorta olayının gelişmesi hep büyük yıkım ve zararlar sonrası olmuştur. 1999 depremlerini takiben 2000 yılında meskenler için deprem sigortaları (DASK) zorunlu hale getirilirken, dolu ve sel baskınları tarım sigortaları gibi poliçeleri artırmıştır. Ülkemizde sigortacılık sektörü 2002-2007 yılları arasında yüksek oranda reel büyüme sergilemiştir. Ancak dünyada yaşanan ekonomik krizin de etkileriyle 2008 yılını bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında artışla 11,8 milyar lira, 2009 yılını yüzde 5,57 artışla 12,4 milyar lira prim üretimi ile tamamlamış ve artış oranları her iki yılda da enflasyon oranının altında kalmıştır. 2009 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 14 milyon 316 bin 700 taşıt var. Zorunlu olmasına rağmen trafik sigortası 2009 yılında 10 milyon 757 bin adettir. Yüzde 24,8 oranında yani 3 milyon 557 bin araç sigorta yaptırmamıştır. 2010 yılı Ekim ayında 14 milyon 828 bin 10 araç trafikte kayıtlıyken, 11 milyon 363 bin 725 trafik sigortası yaptırılmıştır. 3 milyon 464 bin 285 adet, yani yüzde 23,36 oranındaki araç trafikte sigortasız dolaşmaktadır. Kasko sigortası yaptıran araç sayısı ise 3 milyon 544 bin 682 adet olup, yüzde 75,2 oranında araç kasko sigortası yaptırmamıştır.'' Toplam doğrudan prim üretiminde Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nın önemli pay oluşturduğunu belirten Palandöken, söz konusu sigorta türlerine ait toplam prim üretiminin son iki yılda gerilemesine rağmen, 2009 yılında Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası'nın 2,65 milyar lira prim üretimi ve yüzde 21,75 oran ile halen en yüksek payı teşkil ettiğini ifade etti. Palandöken, kasko sigortalarını sırasıyla 1,93 milyar lira prim üretimi ve yüzde 15,81 pay ile trafik sigortası ve 1,88 milyar lira prim üretimi ve yüzde 15,40 payla yangın ve doğal afetler sigortalarının takip ettiğini belirtti.