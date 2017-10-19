Araçları durdurup, elma ikramında bulundular

Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), (DHA) - TÜRKİYE\'nin önemli elma üretim merkezlerinden Isparta\'nın \'Cittaslow\' (Sakin Şehir) unvanlı Eğirdir İlçesi\'nde, Isparta-Konya kara yolunda durdurulan araçların sürücülerine elma ikram edildi.

Eğirdir\'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Çınaraltı Meydanı\'nda kutlama programı düzenlendi. Programa Kaymakam Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı DP\'li Ömer Şengöl, belediye meclis üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ve STK temsilcileriyle 28 köy, 29 mahalle ve belde muhtarı katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasının ardından protokol üyeleri ve muhtarlar, günde 6-20 bin aracın geçtiği Isparta-Konya kara yolunda, sürücülere elma ikramında bulundu. Eğirdir elmasının tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlikte \'Cittaslow\' tabelası önünde araçlar, tek tek durduruldu. Kaymakam Akdaş, Başkan Şengöl ve muhtarlar, sürücülere kağıt torbalar içinde elma dağıttı. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Meslek Yüksekokulu Turizm Bölümü öğrencileri de etkinliğe destek verdi.

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