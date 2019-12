-ARAÇLARDA KIŞLIK BAKIMI İHMAL ETMEYİN ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - Araçların kışlık bakımlarının ihmal edilmesi, araç sahiplerine pahalıya patlayabiliyor. Araç sahipleri, 100-250 liraya mal olan araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmamaları halinde, 3 bin 500 liraya varan masraflarla karşı karşıya kalabiliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bir çok araç sahibinin araçlarının kışlık bakımını geciktirmesine neden oldu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü hafta sonu Türkiye'de kar yağışı beklendiğini açıklarken, uzmanlar, araçların kışlık bakımlarının bir an önce yapılması konusunda araç sahiplerini uyardı. Tur Oto Servis Müdürü Birol Pekkurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürücülerin, araçlarının soğuk havalarda sorunsuz bir şekilde çalışması ve araçlarıyla güvenli seyahat edebilmeleri için mutlaka kışlık bakımlarının yapılması gerektiğini söyledi. Araçlara yazlık ve kışlık olmak üzere yılda en az iki kere bakım yapılması gerektiğini belirten Pekkurnaz, özellikle kışlık bakımda araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastiklerinin kontrol edildiğini ifade etti. -''BAKIMSIZ ARAÇ MALİYETLERİ ARTIRIR''- Bakım yapılmamasının araca zarar verdiğini ve bakımsız aracın sahibine daha fazla masraf çıkardığını belirten Pekkurnaz, şunları kaydetti: ''Araç sahipleri ortalama 100-250 liraya araçlarının kışlık bakımlarını yaptırabilirler. Kış bakımlarının yapılmaması halinde aracın performansı düşer, yakıt sarfiyatı artar. Araç sabahları geç çalışır ya da çalışmayabilir. Örneğin aracın motor suyuna antifriz konulmaması sonucu soğuk havalarda motor suyu donabilir. Bu da motorda en az 3 bin 500 lira masrafa neden olur. Araç sahipleri 250 lira masraftan kaçayım derken, 3 bin 500 lira ödemek zorunda kalabilir. Kışlık lastik taktırılmaması ya da özelliğini kaybetmiş kışlık lastiklerin değiştirilmemesi halinde aracın yol tutuşu azalır, fren mesafesi uzar. Araç, hafif virajlarda bile savrulabilir. Bu da maddi hasarlı, yaralamalı ve hatta can kaybına yol açan kazaları beraberinde getirebilir. Araç sahipleri, kışa girmeden önce mutlaka trafik ve kasko sigortalarını da kontrol etsinler. Süresi dolan sigortalarını mutlaka yenilesinler. Araçların muayene süresi dolanlar, araçlarının muayenelerini yaptırsınlar. Bütün bunlar kış şartlarında güvenli şekilde araçlarını kullanmaları ve ortaya çıkacak kazalarda masraflarını azaltmaları için önemli.'' -KIŞLIK LASTİK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR- Tunahanlılar Ltd. Şti'nin sahibi Ali Yıldırım da soğuk havalarda ve ıslak zeminde kışlık lastiklerin kullanılmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Yazlık lastiklerin 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında özeliklerini kaybederek sertleştiğini anlatan Yıldırım, sertleşen lastiğin yol tutuş özelliğinin azaldığını ve fren mesafesinin uzadığını ifade etti. Kışlık lastiklerin soğuk havaya ve ıslak zemine uygun malzemeden üretildiğini belirten Yıldırım, bu nedenle hava sıcaklıkları 7 derecenin altına düştüğünde mutlaka kışlık lastiklerini takılması gerektiğine dikkati çekti. Almanya'da bu konuda kanun çıkarıldığını ve kanuna göre, artık kışlık lastik takmayan araçların kışın trafiğe çıkmasının yasaklandığını ifade eden Yıldırım, diğer Avrupa ülkelerinde de benzer çalışmaların yapıldığını söyledi. Lastik fiyatları hakkında da bilgi veren Ali Yıldırım, en çok kullanılan lastik ebadının 195-65/15 olduğunu, bu lastiklerin fiyatlarının da 90-140 lira arasında değiştiğini belirtti. Yıldırım, 4x4 araçlarda dahil edildiğinde binek araç lastik fiyatlarının 90-300 lira arasında değiştiğini ifade etti. Türkiye şartlarında mevsim normallerine göre en geç Kasım ayının başında kışlık lastiklerin takılmış olmasını öneren Yıldırım, Nisan başında da yazlık lastiklere geçilmesini tavsiye etti. Bir kışlık lastikle binek araçlarda ortalama 50 bin kilometre,, 4x4 araçlarda 30 bin kilometre yol yapılabildiğini belirten Yıldırım, bu kilometreler yapıldıktan sonra lastiklerin yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Yıldırım, hiç kullanılmasa bile lastiğin ömrünün 4 yıl olduğunu, 4 yıldan sonra lastiğin özelliğini kaybettiğinin altını çizdi. Araç sahiplerine, lastik alırken özellikle kalitelisini tercih etmelerini öneren Yıldırım, ''Özellikle Uzakdoğu'dan gelen kalitesiz lastik aldığınız zaman lastik bir sene sonra özelliğini kaybedip, sertleşiyor. Oysa ki kaliteli lastikleri 4 yıl rahatlıka güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz'' dedi. -''KAR 10 SANTİMİ GEÇİNCE, ZİNCİR YA DA PALET ŞART''- Kışlık lastik takılsa bile araçlarda zincir ya da palet bulunması gerektiğini belirten Ali Yıldırım, ''Kış lastikleri, 10 santimetre kar kalınlığına kadar etkilidir. 10 santimetrenin üzerinde kar kalınlıkların araç kullanabilmek için mutlaka zincir ya da palet takılması gerekiyor. son yıllarda palet adı erilen bir aparat çıktı. Zincirden farkı paletle saatte 80 kilometreye kadar hız yapabiliyorsunuz ve zincirden daha konforlu bir sürüş imkanı sağlıyor. Ayrıca zincirden daha dayanıklı'' diye konuştu. Zincir fiyatlarının 30-100 lira arasında değiştiğini belirten Yıldırım, paletlerin ise 150-250 lira arasında satıldığını kaydetti. Kışa girerken akü bakımının da çok önemli olduğunu hatırlatan Yıldırım, araç sahiplerini akü bakımlarını da aksatmamaları yönünde uyardı.