-ARAÇLARDA HANGİSİ TASARRUFLU? ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - Ertuğrul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ertuğrul, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile çalışan araçların, sıvılaştırılmış petrol gaz (LPG) ile çalışan araçlara göre yüzde 54 daha tasarruflu olduğunu söyledi. LPG ile CNG tanklarının araçlara montajında bir fark olmadığının altını çizen Ertuğrul, CNG'ye uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranının yüksek olduğunu, CNG kullanımının teşvik edilmesi amacıyla ÖTV'nin gecikmeli olarak uygulanmasını önerdi. Ertuğrul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ertuğrul, ''CNG hem çevreci hem de daha ucuz. CNG istasyonlara tamamen boru hatları vasıtasıyla geldiği için iletim bedeli vererek ilk elden almış gibi oluyorsunuz'' dedi. Doğal gaz iletim hattı olan olan her yerde CNG istasyonu kurulabileceğini dile getiren Ertuğrul, CNG istasyonlarının iletim hatlarından aldığı gazı bilgisayar ve sayaçlarla kayıt altında olduğunu anlattı. Sayaçlarla her şey kayıt altında olduğundan tüm vergilerin anında devlete intikal ettiğini belirten Ertuğrul, tüm taşıma işlemi borularla yapılan CNG'nin LPG gibi kaplara doldurulmadığından kaçak yapılma ihtimali bulunmayan tek yakıt türü olduğunu söyledi. Ertuğrul, ''CNG'nin litresi 1,8 lira ve dizel yakıtlı araçlara göre yüzde 45 daha ucuz. Diğer yandan bir LPG'li binek araç kilometrede 29,8 kuruş yakarken, CNG ile 13,8 kuruş yakıyor, ortada yüzde 54 tasarruf var'' dedi. -''YÜZDE 54 DAHA TASARRUFLU CNG'YE TEŞVİK YOK, VERGİ ÇOK''- Avrupa'da teşvik amaçlı doğal gazdan az vergi alınırken Türkiye'de bunun tersinin yaşandığına değinen Ertuğrul, şöyle devam etti: ''CNG dünyada en önemli petrol türevleri olan benzin ve dizel yakıtlar karşısında halen en ciddi alternatif. Dünyada yaklaşık 3 milyon araçta CNG kullanılıyor. Araç sayısı arttıkça istasyon ağı da genişliyor. Dünyadaki lüks araçların doğal gaz ve LPG'li versiyonları zaten üretiliyor ve doğal gazlı araçlar daha pahalıya satılıyor. İngiltere Başbakanının makam aracı bile doğal gazlı. Avrupa'da vergi dışında doğal gazlı araçlara bir takım ilave teşvikler de veriliyor, taşıt vergisi alınmıyor. Ancak Türkiye'de CNG'ye hiçbir teşvik olmadığı gibi doğal gaz üzerinden alınan vergi çok yüksek.'' Ertuğrul Grup bünyesindeki 26 şirketten biri olan e-Gaz'ın Türkiye'de EPDK'dan CNG lisansı alan ilk firma oluğunu da bildiren Kemal Ertuğrul, Ankara'da 1, Kayseri'de 2 CNG istasyonuyla Türkiye'de sektörün gelişmesi için çaba harcadıklarını söyledi. -FİYAT UCUZ ÇÜNKÜ ARACI YOK- Kemal Ertuğrul, CNG'nin doğalgaz fiyat mekanizmalarından da kaynaklanan avantajları olduğuna dikkati çekerek, şöyle dedi: ''Petrol de doğal gaz da ithal ediliyor. Ancak petrol, doğal gaza oranla çok daha pahalıya mal oluyor. Petrol, yurtdışından alınıp araçların deposuna gelene kadar birçok el değiştiriyor. Yurtiçine gelen petrolün fiyatına daha sonra rafineri, dağıtım şirketi, nakliyeci ve bayi karları da eklenerek nihai tüketiciye ulaştırılıyor. Doğalgaz ise yurtdışından tamamen boru hatları vasıtasıyla geldiği için iletim bedeli vermek suretiyle ilk elden almış gibi oluyorsunuz. Petrolde olduğu gibi bu kadar fazla aracı olmadığı gibi doğalgaz fiyatlar da daha düşük oluyor. Ekonomik açıdan bakıldığında CNG ülke ekonomisine de çok daha faydalı bir yakıt türü. Ankara, İstanbul ve Kocaeli büyükşehir belediyelerinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi de ucuz ve çevreye duyarlı bir yakıt olan CNG'yi toplu taşımada kullanmaya başladı. Kayseri'de şu an 202 CNG'li otobüs var.'' Dünyada en çevreci fosil yakıtın doğal gaz yani CNG olduğunu dile getiren Ertuğrul, CNG'li araçlarda karbon, kurşun ve kükürt salınımının neredeyse sıfırlandığını kaydetti. Ertuğrul, CNG'li araçların LPG'li araçlara göre 54 oranında yakıt tasarruf sağladığını yineleyerek, araçlara CNG tankı takılmasıyla teknolojiye harcanan paranın çok kısa bir süre içerisinde tasarrufla geri kazanılmış olduğunu açıkladı.