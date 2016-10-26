Araçlarda 'cam filmi' kaplaması bir şartla serbest oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Hakkında Yönetmeliği silbaştan değiştirdi. Milyonlarca sürücüyü trafik polisleriyle karşı karşıya getiren "cam filmi" onaylı firmalarca üretilmesi koşuluyla serbest bırakıldı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte dikkat çeken değişiklikler şöyle:

İstanbul’da yolcunun şemsiyeyle metrobüs şoförüne saldırısıyla gündeme gelen toplu taşım araçlarında sürücü güvenlik kabininin nasıl olması gerektiğine dair hükümler belirlendi.

Trafik polisleri ile sürücüler arasında büyük soruna neden olan, ceza kesilir, kesilmez tartışmalarına neden olan cam filmi kaplaması, onaylı firmalarca üretilmesi koşuluyla serbest bırakıldı.

Petrol istasyonlarında LPG/CNG dolumu yapan personelin mağduriyetine yol açan araçlardaki dolum ağızları alt kısımda olamayacak. Ayrıca, uluslararası standartlara uyumlu olarak 10 yıl olan tank değiştirme süresi; CNG tanklarında 20 yıla, LPG tanklarında ise 15 yıla çıkarıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, vatandaşların karayollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması, kullanılacak araçların yüksek güvenlik seviyesinde olmasını sağlamak üzere yürürlükte bulunan AİTM Yönetmeliğini günün teknolojik şartlarına göre yenilediklerini belirtti. Özlü, “Bakanlığımızca düzenlenen ulusal araç tip onayı,Türkiye’de üretimi yapılan araç tipleri için uygulanacaktır. Türkiye’de üretilmeyen araçların ise güncel AB tip onayı belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu şekilde, Türkiye’de üretim yapan firmaların desteklenmesi amaçlanmıştır. Yani Türkiye’de üretim yapan firmalar ulusal yönetmelikteki istisnalardan yararlanacak, yurt dışında üretim yapan firmalar ise Avrupa tip onayını alacaklar” dedi.