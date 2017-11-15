Aracıyla çarptığı domuzdan özür diledi ve telefonuna kaydetti

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da gece aracıyla domuz sürüsüne çarpan Süleyman Karadaş, yaralanan domuz yavrusunun başını okşayarak, özür diledi. Karadaş, o anları da cep telefonu ile kaydetti.

Olay önceki gün Erzincan- Refahiye karayolunda meydana geldi. İşi dolayısıyla sık sık uzun yolculuk yapan peynir tüccarı Süleyman Karadaş (36), dün gece aracıyla Erzincan’a dönerken bir anda yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazayı hasarla atlatan Karadaş, aracından inerek çarptığı yaralı domuzun yanına gitti. Yaralı hayvanın başını okşayan ve ondan özür dileyen Süleyman Karadaş, o anları da cep telefonu ile kaydetti. Uzun süre konuşan Karadaş, şöyle dedi:

\"İstemeden bir kaza meydana geldi. Arabam pert, canımız sağ olsun. Üzgünüm, bir canlının ölümünü seyretmek tabii ki güzel değil ama ne yapabilirim. Gecenin bir vakti aniden çıktı önüme. Maalesef istemeyerek oldu, bu bir kaza. Verilmiş sadakam var demek ki Allah korudu. Allah beterinden saklasın hepimizin başına gelebilir.\"

Süleyman Karadaş, kendine gelen hayvanı daha sonra ormanlık alana bıraktı.



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