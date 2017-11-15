T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aracıyla çarptığı domuzdan özür diledi ve telefonuna kaydetti

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da gece aracıyla domuz sürüsüne çarpan Süleyman Karadaş, yaralanan domuz yavrusunun başını okşayarak, özür diledi

15 Kasım 2017 19:05

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’da gece aracıyla domuz sürüsüne çarpan Süleyman Karadaş, yaralanan domuz yavrusunun başını okşayarak, özür diledi. Karadaş, o anları da cep telefonu ile kaydetti.
Olay önceki gün Erzincan- Refahiye karayolunda meydana geldi. İşi dolayısıyla sık sık uzun yolculuk yapan peynir tüccarı Süleyman Karadaş (36), dün gece aracıyla Erzincan’a dönerken bir anda yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazayı hasarla atlatan Karadaş, aracından inerek çarptığı yaralı domuzun yanına gitti. Yaralı hayvanın başını okşayan ve ondan özür dileyen Süleyman Karadaş, o anları da cep telefonu ile kaydetti. Uzun süre konuşan Karadaş, şöyle dedi:
\"İstemeden bir kaza meydana geldi. Arabam pert, canımız sağ olsun. Üzgünüm, bir canlının ölümünü seyretmek tabii ki güzel değil ama ne yapabilirim. Gecenin bir vakti aniden çıktı önüme. Maalesef istemeyerek oldu, bu bir kaza. Verilmiş sadakam var demek ki Allah korudu. Allah beterinden saklasın hepimizin başına gelebilir.\"
Süleyman Karadaş, kendine gelen hayvanı daha sonra ormanlık alana bıraktı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Coşkun MENEKERZİNCAN DHA ERZİNCANdaSüleyman KaradaşKaradaşOlayErzincan RefahiyeErzincanaKazayıYaralıUzunArabamGeceninMaalesefVerilmişAllahFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24