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Ekonomi

Aracınızın muayenesi 123,9 TL oluyor

Karayolları Trafik Muayene İstasyonları'nda yapılacak araç muayenelerinin ücreti, yeni yılda yüzde 12 oranında arttırıldı.

29 Aralık 2008 02:00

Araç muayene ücretleri yeni yılla birlikte zamlanıyor. Karayolları Trafik Muayene İstasyonları'nda yapılacak araç muayenelerinin ücreti, 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 12 oranında arttırıldı.

Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy imzasıyla yayımlanan Harçlar Kanunu Sirkülerine göre, araç muayene ücretlerinde yeniden değerleme oranı çerçevesinde yapılan artış sonrasında yeni yılda araç sahipleri, aracın cinsine göre 63,7 TL ile 165,2 arasında teknik muayene harcı ödeyecek.

1 Ocak'tan itibaren araç muayene ücretleri şöyle olacak:
-Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 165,2 TL
-Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 123,9 TL
-Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet: 63,7 TL

Bu arada 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35'inci maddesinin 2'nci fıkrasında yer alan "Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi ya da alt işleticiler tarafından, yüzde 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir" hükmü vergi dairelerince yapılacak harç tahsilatı sırasında dikkate alınmayacak.

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