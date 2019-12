Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), trafik kazalarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yapmış. Ve ölümlü kazaların özellikle arttığı bayram tatillerinin bir yenisinin daha yaklaştığını dikkate alarak, istatistiklerin de yer aldığı bu çalışmayı web sitesinde (www.tuba.gov.tr) yayınlamış.



TÜBA’nın yeni Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat, gönderdiği e-posta mesajında “kamuoyunu bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla bu çalışmayı yaptık” diyor. Bilim dünyamızın kremasının, “Aracınız tabutunuz olmasın” başlığıyla halkı, herkesin anlayacağı bir dille uyarması, her türlü övgüye değer. Dahası yazıdaki istatistiki bilgiler, biz gazetecilerin de her zaman yararlanabileceği türden.



9 günlük tatil için



Pazartesi Ramazan başlıyor; ancak 1 ay sonraki Şeker Bayramı için de şimdiden harıl harıl tatil planları yapılıyor. Bu yıl hafta içine denk düşen Şeker Bayramı, kimileri için 9 günlük bir tatil fırsatı; ama aynı zamanda da trafik kazalarının katlanarak arttığı bir dönem.

TÜBA, istatistiki verileri önümüze koyarak, bizleri dikkatli araba kullanmaya çağırıyor. Mesela ölümlü trafik kazalarında genç yaş grubunun 1. sırada olduğuna ilişkin rakamları, mutlaka çocuklarımıza göstermeliyiz. Onları resmi istatistiklerin eşliğinde uyarırsak, mutlaka daha etkili olur.

TÜBA’nın verilerinde orta yaş grubu 3. sırada yer aldığına göre demek ki gençlerden sonra en fazla trafik kazası yapan grup yaşlılar -ki bu da çok anlaşılabilir. Belli bir yaştan sonra araba kullanmanın sakıncalı olduğunu ne zaman öğreneceğiz?

TÜBA’nın uyarılarından birkaç örnek verecek olursak...



1) Alkolün hiçbir seviyesi, sürücülük için güvenli değildir. 1 litre kanda 0.5 gram alkole eşit olan 0.50 promillik yasal sınırın altında alkolle araç kullanmak trafik cezasını engeller, ama can güvenliğini garantilemez. Araştırmalara göre alkol düzeyi 0.2 promilden itibaren yükseldikçe, sürücülük üzerindeki olumsuz etkileri de artıyor.



Araçtan dışarı fırlamak



2) İstatistiksel olarak, kaza anında en iyi yerin, aracınızın içi olduğu kanıtlanmıştır. Aracın dışına fırlatılma durumunda, ölüm riskiniz 25 kat fazladır. Bir trafik kazasında, araçtan hiçbir engele çarpmadan fırlamak neredeyse imkânsızdır. Emniyet kemeri, araçta kalmanızı sağlayan ve sizi hayata bağlayan tek bağdır.



3) Kısa mesafeler ve düşük hızda da mutlaka emniyet kemeri kullanmalısınız. Çünkü istatistikler de gösteriyor ki, ölümlü kazaların % 80’i evinize 30-35 km uzaklıkta ve 55-60 km hızın altında meydana geliyor. Ayrıca trafik kazası ölümlerinin % 35’i şehir içinde ve büyük olasılıkla günlük güzergâhlar üzerinde oluyor. Emniyet kemeri kullanmıyorsanız, 30 km hızda çarptığınızda bile ağır yaralanma riski çok yüksek; 50 km hızdaki bir çarpma ise 4. kattan düşmeyle eşdeğer!



(Meral Tamer/Milliyet)