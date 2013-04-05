Aracını yenilemeyene ruhsat yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7 Temmuz'dan itibaren yaş sınırını aşan taksi, minibüs, dolmuş ve okul servisi gibi toplu taşıma hizmeti veren araçların ruhsatlarını yenilemeyecek. Taksilere 5, okul servislerine 12 yıl yaş sınırı getirildi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla 2005'te İstanbul'da toplu taşıma hizmeti veren araçlara yönelik yaş sınırı uygulaması kararı aldı.

Kararda, taksilere 5, taksi dolmuşlara 8, minibüs ve turizm servislerine 10, personel, kamu ve ücretsiz AVM servislerine 19, okul servislerine ise 12 yıl yaş sınırı getirildi.

UKOME'nin ocak ayı raporuna göre, kararla toplu taşıma hizmeti veren araçlarda yüzde 93 oranında yenilenme gerçekleşti. Şu anda İstanbul'daki toplu taşıma hizmeti veren 77 bin 444 araçtan sadece 5 bin 99'u yaş sınırını aşmış durumda. Yaş sınırını aşan araçların başında gelen taksi dolmuşları taksi ve minibüsler izliyor.

Rapora göre, 6 bin 363 minibüsten bin 102'si, 17 bin 395 taksiden 3 bin 462'si, 572 taksi dolmuştan 363'ü, 28 bin 843 personel servisinden 91'i, 6 bin 184 kamu servisinden 2'si, 3 bin 317 turizm servisinden 9'u, 13 bin 469 okul servisinden 70'i yaş sınırını geçti. Rapora göre, bin 301 ücretsiz AVM servislerinin tamamı yaş sınırı içerisinde bulunuyor.

Araç sahiplerinin ek süre istemesi üzerine 2012'de bir yıl ertelenen kararın son uygulama tarihi 7 Temmuz olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren araçlarını yenilemeyen toplu taşıma hizmeti veren araçların ruhsatları yenilenmeyecek, yeni başvurular ise kabul edilmeyecek.



'Kalitemizi her geçen gün yükseltiyoruz'



Konuyla ilgili soruları yanıtlayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Yahya Uğur, taksilerde yaş sınırını aşan araç sayısının çok fazla görünmesinin sebebini, yaş sınırının en düşük aracın taksiler olmasına bağladı.

Kararın ardından meslektaşlarının araçlarını yenilemek için harekete geçtiğini, rapordan sonra da çok sayıda taksinin yenilendiğini belirten Uğur, şu anda eski araç sayısının yüzde 5'e indiğini ifade etti.

Uğur, yaklaşık 4 ay sonra araçlarını yenilemeyenlere ruhsatların verilmeyeceğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

“7 Temmuz'a kadar bütün taksilerin yenileneceğini biliyoruz. Ancak taksi dolmuşlarda arkadaşlarımız araç sıkıntısı çekiyor. UKOME'nin istediği standartlarda taksi dolmuş ülkemizde yok. Olanlar da çok pahalı. Bu nedenle arkadaşlarımız almakta zorlanıyor. Çünkü güçleri yetmiyor. Bu nedenle bazı arkadaşlarımız yurt dışından araç siparişi verdi. İTEO olarak İstanbullulara konforlu bir ulaşım sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu amaçla kalitemizi her geçen gün daha da yükseltiyoruz.”

Yetkililerden toplu taşıma hizmeti veren araç sahiplerine kolaylık tanınması isteyen uğur, araç sahiplerinin de halka hizmet verme gayesinde olduğunu hatırlattı.