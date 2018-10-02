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Aracını yayaların üzerine süren kişi gözaltına alındı

Bakırköy'de yaşanan olayda 3 kişi yaralandı

02 Ekim 2018 21:53

İstanbul Bakırköy'de bir kadına şiddet uyguladığı ileri sürülen  kişi, aracını kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürdü. Olayda 4 kişi yaralanırken park halindeki araçlara çarpan kişinin, gözaltına alındığı bildirildi. 

İstanbul Bakırköy'de bir kadını darp ettiği ileri sürülen şahsın, aracını kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürmesi sonucu bazı kişiler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darbettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra, şahıs aracını hareket ettirirken, vatandaşların tepkisi sürdü.

 

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Şahıs aracını vatandaşların engelleme çabalarına rağmen kaldırıma doğru çıkardı. Bu sırada aracıyla bazı vatandaşlara ve park halindeki araçlara çarpan şahıs, ters yönden olay yerinden kaçtı.

Kaçan sürücüyü polis ekipleri kısa sürede yakalarken, vatandaşların linç girişimi üzerine şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı.

 

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