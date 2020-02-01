Aracını park etmek isterken duvardan düştü!

Eyüpsultan’da kadın sürücü, park etmek istediği otomobili ile birlikte duvardan ağaç üzerine düştü.

Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Celeboğlu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Serap Gün ve Seçil Yavuz adlı iki kardeş marketten aldıkları malzemeleri otomobillerine koyup evlerine doğru hareket etti.



Serap Gün, otomobili evlerinin önüne park etmek için yol kenarına yanaştırmaya çalıştı. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bir anda kaldırıma çıkarak yaklaşık 5 metrelik bir yükseklikten aşağıya doğru düşerek ağaçla duvarın arasında askıda kaldı.

Kaza sonrası sokak üzerinden geçen vatandaşlar ise otomobilin düştüğünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. (İHA)