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Aracını kamp alanına park eden kadının denizde cesedi bulundu

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Yasemin Saraç'ın (45) denizde cesedi bulundu

10 Nisan 2018 23:55

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde, Yasemin Saraç\'ın (45) denizde cesedi bulundu. Cipi deniz kıyısındaki kamp alanında bulunan Yasemin Saraç\'ın, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Öğleden sonra, Kandıra Seyrek plajı açıklarında denizde ceset gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma, Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi dalgıç ekipleri ile 112 Acil ekipleri geldi. Denizde yapılan aramada kıyıya yakın bir noktada kadın cesedi görüldü. Arama kurtarma ekipleri cesedi denizden tekneye alıp kıyıya getirdi.
Yapılan araştırmada olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan kamp alanında 41 FT 856 plakalı terk edilmiş bir cip bulundu. Cipin, Yasemin Saraç\'a ait olduğu ve aracını park ettikten sonra denize atlayarak yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Yasemin Saraç\'ın sorunları nedeniyle intihar ettiği iddia edilirken, cesedi Kandıra Devlet Hastanesi Morgu\'na götürüldü. Cesedin daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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