Aracını çektirmek istemeyen sürücü, çekiciye çıktı

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESIR’in Bandırma ilçesinde hatalı park ettiği otomobilinin götürülmesini engellemek isteyen Turgay D., çekicinin üzerine çıkıp oturdu. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek araçtan indirilen Turgay D., hem çekici ücreti hem de trafik cezası ödedi.

​Bandırma’da 1 hafta önce yeniden düzenlenen Kaşif Acar Caddesi’nde bulunan cepte, 15 dakika park etme süresini aşan 34 GU 5212 plakalı otomobil, trafik polisi gözetiminde çekiciye yüklendi. Bu sırada aracın sahibi, Bandırma Yaşar Özel Türk Sanat Müziği Dernek Başkanı Turgay D. geldi. Turgay D., otomobilinin indirilmesini istedi. Çekici ücreti olan 100 lirayı ödemek istemen Turgay D.\'nin bu istediğine olumsuz cevap verildi. Bunun üzerine Turgay D., çekicinin üzerine çıkarak oturdu.

Tartışma büyüyünce olay yerine, takviye trafik ve asayiş ekibi sevk edildi. Tartışma sırasında tek yönlü cadde, yaklaşık 20 dakika trafiğe kapandı.

Çekiciye çıkan bir trafik polisi, direnen Turgay D.\'yi araçtan inmesi için ikna etti. 108 lira trafik cezası kesilen araç, otoparka götürüldü.

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