T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aracını çekmesini rica eden vali yardımcısının eşinin burnunu kırdı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da otomobilini valiliğe ait lojmanlar önüne park eden özel güvenlik görevlisi Ahmet Ş

23 Şubat 2018 19:14

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da otomobilini valiliğe ait lojmanlar önüne park eden özel güvenlik görevlisi Ahmet Ş., aracını çekmesini rica eden Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk\'ün eşi Cumhur Baştürk\'e kafa atarak burnunu kırdı, misafirleri Elman İbrahim\'in kaşını yardı. Ahmet Ş., gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Özel İdare Lojmanları girişinde meydana geldi. İddiaya göre, jandarmada işi olduğunu belirten özel güvenlik görevlisi Ahmet Ş., otomobilini Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk\'ün otomobilinin önüne bıraktı. Bu sırada yanlarında misafirleri Elman İbrahim ile bavullarla otomobilin yanına gelen Canan Hançer Baştürk\'ün eşi Cumhur Baştürk, Ahmet Ş.\'ye, alanın valilik lojmanlarına ait olduğunu, otomobili çıkaracağı için aracını bulunduğu yerden almasını söyledi. İl Jandarma Komutanlığı\'na gideceğini belirten Ahmet Ş. ise beklemelerini söyledi. Baştürk\'ün yeniden kendisini ikaz etmesine sinirlenen Ahmet Ş., vali yardımcısının eşine kafa attı. Bir süre önce burnundan ameliyat olduğu belirtilen Baştürk, aldığı darbe sonucu kanlar içinde kaldı. Araya girmeye çalışan Baştürk\'ün misafiri Elman İbrahim\'in de sol kaşı açıldı.
İhbar üzerine olay yerine giden polis, Ahmet Ş.\'yi gözaltına alırken, Cumhur Baştürk ile Elman İbrahim çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan Baştürk\'ün kırılan burnu alçıya alındı. İbrahim\'in açılan kaşına ise 12 dikiş atıldı.
Olayın şokunu atlatamayan Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, \"Park ettiği yerin lojman olduğunu ve vali yardımcısı olduğumu söylememe rağmen \'Şimdi size göstereceğim\' diye bağırıyordu. Defalarca kendisini uyardık. Otomobilini alması için rica ettik. Ancak almadığı gibi bize saldırdı. Eşim burun ameliyatı olmuştu. Şimdi yeniden kırıldı. Kendisinden şikâyetçiyiz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHA ANTALYAAhmetVali Yardımcısı Canan Hançer BaştürkCumhur BaştürkElmanOlayMuratpaşaDumlupınar BulvarıLojmanlarıBuCanan Hançer BaştürkCumhur Baştürk AhmetJandarma Komutanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24