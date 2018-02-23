Aracını çekmesini rica eden vali yardımcısının eşinin burnunu kırdı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da otomobilini valiliğe ait lojmanlar önüne park eden özel güvenlik görevlisi Ahmet Ş., aracını çekmesini rica eden Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk\'ün eşi Cumhur Baştürk\'e kafa atarak burnunu kırdı, misafirleri Elman İbrahim\'in kaşını yardı. Ahmet Ş., gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Özel İdare Lojmanları girişinde meydana geldi. İddiaya göre, jandarmada işi olduğunu belirten özel güvenlik görevlisi Ahmet Ş., otomobilini Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk\'ün otomobilinin önüne bıraktı. Bu sırada yanlarında misafirleri Elman İbrahim ile bavullarla otomobilin yanına gelen Canan Hançer Baştürk\'ün eşi Cumhur Baştürk, Ahmet Ş.\'ye, alanın valilik lojmanlarına ait olduğunu, otomobili çıkaracağı için aracını bulunduğu yerden almasını söyledi. İl Jandarma Komutanlığı\'na gideceğini belirten Ahmet Ş. ise beklemelerini söyledi. Baştürk\'ün yeniden kendisini ikaz etmesine sinirlenen Ahmet Ş., vali yardımcısının eşine kafa attı. Bir süre önce burnundan ameliyat olduğu belirtilen Baştürk, aldığı darbe sonucu kanlar içinde kaldı. Araya girmeye çalışan Baştürk\'ün misafiri Elman İbrahim\'in de sol kaşı açıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, Ahmet Ş.\'yi gözaltına alırken, Cumhur Baştürk ile Elman İbrahim çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan Baştürk\'ün kırılan burnu alçıya alındı. İbrahim\'in açılan kaşına ise 12 dikiş atıldı.

Olayın şokunu atlatamayan Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, \"Park ettiği yerin lojman olduğunu ve vali yardımcısı olduğumu söylememe rağmen \'Şimdi size göstereceğim\' diye bağırıyordu. Defalarca kendisini uyardık. Otomobilini alması için rica ettik. Ancak almadığı gibi bize saldırdı. Eşim burun ameliyatı olmuştu. Şimdi yeniden kırıldı. Kendisinden şikâyetçiyiz\" dedi.



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