Aracından fırlayarak tabelada asılı kalan gencin ailesi, kazadan birkaç gün önce kurban kesmiş

ABD'nin California eyaletinde 20 yaşındaki Richard Pananian'ın emniyet şeridinde yüksek hızla kullandığı otomobil, bir kamyona arkadan çarptı. Emniyet kemeri takmadığı açıklanan ve kazanın şiddetiyle aracından fırlayan Pananian'ın bedeni, yedi metre yükseklikteki bir trafik tabelasına kadar yükseldi. Pananian'ın tabelanın üzerinde iki saatten fazla kalan bedenine itfaiye ekipleri merdivenle ulaştı.

Ailesi kurban kesmiş

Ermeni asıllı Pananian'ın ölümden kurtulması üzerine Ermeni asıllı ailesinin, genç adam için kazadan sadece beş gün önce kuzu kurban ettiği ortaya çıktı. Pananian'ın kuzeni Armen Kardashian, "Richard'ın felaket ve kötülüklerden korunması için böyle bir şey yaptık. Ermeni kültüründe, birisi ölümden kurtulduğunda kurban kesilir. Richard da bir kez ölümden dönmüştü" dedi.

Kardashian, kuzeninin ciddi sağlık sorunları yaşadığını ve bunların üstesinden geldiğini söyledi ancak başka detay vermedi.