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Aracında uyuşturucu hap bulunan memur tutuklandı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da polis tarafından aracında yapılan aramada 80 uyuşturucu hap ele geçirilen Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) görevli memur M

18 Ekim 2017 20:38

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'da polis tarafından aracında yapılan aramada 80 uyuşturucu hap ele geçirilen Afyon Kocatepe Üniversitesi\'nde (AKÜ) görevli memur M.O. tutuklandı. Memur hakkında rektörlük de idari soruşturma başlattı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol denetimleri kapsamında AKÜ Ahmet Necdet Sezer Yerleşkesi\'nin bulunduğu Erenler Mahallesi\'nde bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sahibinin AKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı\'nda görevli memur M.O. olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O. \'Uyuşturucu madde ticareti yapma\' suçundan tutuklandı.
Şüpheli M.O. hakkında AKÜ Rektörlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldı.

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