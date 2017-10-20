T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aracın motosiklete çarpması güvenlik kamerasında

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, hafif ticari aracın motosiklete çarpma anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

20 Ekim 2017 13:05

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, hafif ticari aracın motosiklete çarpma anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Siverek\'te geçen salı günü sürücüsü belirlenemeyen 80 GE 192 plakalı hafif ticari araç, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Mesut Yağmur yönetimindeki 63 EZ 373 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen motosiklet sürücüsü tedaviye alındı. Aracın motosiklete çarpması ve sonrasındaki gelişmeler bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet SEZGİNSİVEREKDHASiverekGEAdnan Menderes BulvarıMesut YağmurEZAracınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24