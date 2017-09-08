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Aracın motoruna sıkışan yavru kediler kurtarıldı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA’nın İnegöl ilçesinde park halinde bulunan otomobilin motor kısmında dünyaya gelen yavru kediler, İtfaiye ekiplerince kurtarıldı

08 Eylül 2017 20:30

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA’nın İnegöl ilçesinde park halinde bulunan otomobilin motor kısmında dünyaya gelen yavru kediler, İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İnegöl’ün Osmaniye Mahallesi Gönülaçan Sokakta ikamet eden Rahman T., sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden çıktı. Evinin önündeki otomobile binmek üzereyken, aracın motor kısmından kedi sesinin geldiğini duydu. Motor kaputunu açan araç sahibi, kedi yavrularını görünce durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi.
Belirtilen yere gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri aracın motor kısmında henüz yeni dünyaya gelmiş olan yavru kedileri çıkarmak için yoğun çaba sarf ettiler. Anne kedinin aracın motoru alt kısmında dünyaya getirdiği yavru kediler ekipler tarafından tek tek motor içerisinden çıkarıldılar. Sağlıklı şekilde kurtarılan 5 yavru kedi, araç sahibinin ailesi tarafından sahiplenildi.

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