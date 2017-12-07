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Aracın çarpıp yaraladığı kediye cerrahi müdahale

BATMAN, (DHA) - BATMAN'da, aracın çarpmasıyla yaralanan sokak kedisine Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibince cerrahi müdahalede bulunuldu

07 Aralık 2017 15:40

BATMAN, (DHA) - BATMAN\'da, aracın çarpmasıyla yaralanan sokak kedisine Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibince cerrahi müdahalede bulunuldu.
Batman\'da, bir aracın sokak kedisine çarpıp yaraladığının ihbarını alan Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü hayvan sağlığı ekibi bölgeye gitti. Ekip, yaralı kediyi alıp, Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirdi. Veteriner hekim, kazanın kedinin ayaklarında yaralanmalara yol açtığını tespit etti. Veterinerler yaralı kediye cerahi müdahalede bulndu. Operasyon sonrasında ilaçlı tedavi de uygulanan kedinin sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

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