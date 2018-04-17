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ARACIN ALTINDA KALAN YAŞLI KADIN İÇİN SEFERBER OLDULAR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Üsküdar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın servis aracının altında kaldı

17 Nisan 2018 19:55

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Üsküdar\'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın servis aracının altında kaldı. Çevredekiler midibüsü kaldırıp kadını kurtardı. 
Kaza, saat 15.00 sıralarında Hakimiyet-i Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. 69 yaşındaki Çiğdem Başbora karşıdan karşıya geçtiği sırada servis midibüsünün altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler kadının yardımına koştu. Seferber olan kalabalık aracı kaldırıp Başbora\'yı kurtardı. Yaralı kadın ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. 
Servis şoförü ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan servis aracı
-Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık
-Görgü tanıkları ile röp
-Genel ve detay
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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