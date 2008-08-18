Aracı kurumların kârları yüzde 68 düştü

Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşlar Birliği'nin (TSPAKB) yayın organı Sermaye Piyasalarında Gündem'in ağustos sayısında yer alan araştırmaya göre, yılın ilk çeyreğinde 2007'nin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 193 milyar YTL'ye ulaşan işlem hacmi, giderleri yükselen ve komisyon gelirleri düşen aracı kurumların kârlarına yansımadı. En önemli gelir kalemlerinden hisse senedi komisyonları yüzde 9 gerileyen, piyasada meydana gelen dalgalanmaya bağlı olarak hisse senedi yatırımlarından zarar eden aracı kurumların net kârı yüzde 68 gerileyerek 22 milyon YTL oldu.



Araştırmaya göre, 98 kurumdan 39'u kâr ederken, ilk iki kurumun toplam kârı 24 milyon YTL civarında gerçekleşti. 2007'nin ilk çeyreğinde 68 kurum kâr etmişti. Uzun bir süredir 5 bin 900 kişi civarında olan çalışan sayısı ise bu dönemde ufak bir düşüşle 5 bin 767'ye geriledi. Düşüş özellikle daha az deneyimli ve genç çalışanlarda gerçekleşti.



Aktifler 4 milyar YTL'de kaldı



Aracı kurumların toplam aktifleri 2007 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 4 milyar YTL oldu. Likit pozisyonlarını koruyan kurumlar, portföylerini genel itibariyle repo ve mevduatta tutuyor.



TSPAKB Başkanı Nevzat Öztangut, aracı kurumların yılın ilk üç aylık rakamlarının hiç de iç açıcı olmadığını belirterek, gerek yatırımcı tabanının artırılması, gerekse yeni ürünlerin kolaylıkla üretileceği yeni bir sermaye piyasası ortamına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Öztangut, önümüzdeki dönemde çok daha gelişmiş bir sermaye piyasasına ulaşmak konusunda ümitli olduklarını belirterek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ulusal bir sermaye piyasası strateji belgesi oluşturma çalışmalarının, piyasa yapısında yaşanabilecek değişikliklerin ortaya konulması açısından yararlı olacağını vurguladı. (Referans Gazetesi)

