T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Aracı kurumların kârları yüzde 68 düştü

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) yılık ilk üç ayındaki yüzde 10'luk işlem hacmindeki artışa rağmen, aracı kurumların kârları yüzde 68 ger

18 Ağustos 2008 03:00

Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşlar Birliği'nin (TSPAKB) yayın organı Sermaye Piyasalarında Gündem'in ağustos sayısında yer alan araştırmaya göre, yılın ilk çeyreğinde 2007'nin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 193 milyar YTL'ye ulaşan işlem hacmi, giderleri yükselen ve komisyon gelirleri düşen aracı kurumların kârlarına yansımadı. En önemli gelir kalemlerinden hisse senedi komisyonları yüzde 9 gerileyen, piyasada meydana gelen dalgalanmaya bağlı olarak hisse senedi yatırımlarından zarar eden aracı kurumların net kârı yüzde 68 gerileyerek 22 milyon YTL oldu.

Araştırmaya göre, 98 kurumdan 39'u kâr ederken, ilk iki kurumun toplam kârı 24 milyon YTL civarında gerçekleşti. 2007'nin ilk çeyreğinde 68 kurum kâr etmişti. Uzun bir süredir 5 bin 900 kişi civarında olan çalışan sayısı ise bu dönemde ufak bir düşüşle 5 bin 767'ye geriledi. Düşüş özellikle daha az deneyimli ve genç çalışanlarda gerçekleşti.

Aktifler 4 milyar YTL'de kaldı

Aracı kurumların toplam aktifleri 2007 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 4 milyar YTL oldu. Likit pozisyonlarını koruyan kurumlar, portföylerini genel itibariyle repo ve mevduatta tutuyor.

TSPAKB Başkanı Nevzat Öztangut, aracı kurumların yılın ilk üç aylık rakamlarının hiç de iç açıcı olmadığını belirterek, gerek yatırımcı tabanının artırılması, gerekse yeni ürünlerin kolaylıkla üretileceği yeni bir sermaye piyasası ortamına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Öztangut, önümüzdeki dönemde çok daha gelişmiş bir sermaye piyasasına ulaşmak konusunda ümitli olduklarını belirterek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ulusal bir sermaye piyasası strateji belgesi oluşturma çalışmalarının, piyasa yapısında yaşanabilecek değişikliklerin ortaya konulması açısından yararlı olacağını vurguladı. (Referans Gazetesi)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24