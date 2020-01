Aracı kurumlar Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu'na İlhami Koç'u önerdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2013 yılının Haziran ayına kadar faaliyete geçmesi yasayla zorunlu olan Borsa İstanbul AŞ'nin esas sözleşmesiyle ilgili çalışmalara hız verdi. Bu kapsamda Borsa İstanbul AŞ'de paya sahip olacak üyelerden, şirketin Yönetim Kurulunda temsil edecek üyelerin belirlenmesi için isim önermelerini isteyen SPK, önerilen isimlerden birini seçerek şirketin esas sözleşmesine yazacak.



AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB) geçtiğimiz Cuma günü üyelerine gönderdiği mailde Birliğin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin SPK Başkanı Vahdettin Ertaş'ı 31 Ocak 2013 tarihinde makamında ziyaret ettiklerinde edinilen izlenimler ve SPK Başkanı Ertaş'ın istekleri paylaşıldı.

Buna göre Borsa İstanbul AŞ'nin esas sözleşmesine ilişkin çalışmaların sonlandırılmak üzere olduğu ve Borsa İstanbul AŞ'nin kuruluş ana sözleşmesi niteliğinde hazırlanan bu esas sözleşmeyle, İMKB'nin mevcut üyelerine Borsa İstanbul AŞ'den bedelsiz olarak verilecek payları temsilen, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu'nda bir üyelik hakkının verileceği belirtildi.

Bir kişilik Yönetim Kurulu Üyeliği için, İMKB'nin mevcut üyelerince belirlenecek kişinin isminin esas sözleşmede Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirtilmesi gerektiği kaydedilen toplantıda, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu'nda yer alabilecek kişinin belirlenebilmesi için 5 kişilik bir aday listesinin SPK'ya acilen sunulmasının talep edildiği ifade edildi.

Bunun üzerine Birlik, önerilecek 5 kişiyi belirlemek üzere her üyeden 10 kişilik bir öneri listesi isteyerek, gelen önerilerden en yüksek oyu alan 5 kişiyi SPK'ya gönderdi.



Üyelerin tarafından en fazla önerilen isim 45 öneriyle İlhami Koç olurken, ikinci en yüksek oyu alan kişi Berra Doğaner oldu. Öneri listesinde, 36 oy ile Murat Tacir, 26 oy ile Sudi Aydemir ve 23 oyla aynı zamanda şu anda TSPAKB'nin başkanlığını da yürüten Attila Köksal da yer aldı.

SPK, Birlik tarafından kendisine gönderilen bu listeden bir kişiyi seçerek aracı kuruluşların Borsa İstanbul AŞ'de sahip olacağı yüzde 4 oranındaki payları temsilen şirketin Yönetim Kurulu'na atayacak.



Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haziran ayı sonuna kadar isminin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak değişmesi zorunlu olan TSPAKB'yi Borsa İstanbul AŞ'de temsil edecek kişiyi ise şu anki Yönetim Kurulu üyeleri arasından yine SPK seçecek.

TSPAKB'nin şu anki yönetim kurulu, Başkan Attila Köksal, Başkan Vekili Metin Ayışık, Zafer Onat, Alp Tekince, Adnan Bahar, Tanju Günel ve Ahmet Yıldırım isimlerinden oluşuyor.



SPK'nın Borsa İstanbul AŞ'nin Yönetim Kurulu'nu belirlemek için attığı adımlar, sürecin sonuna gelindiği yönünde yorumlanıyor. İMKB yetkilileri de şirketin tüzüğünün Şubat sonuna kadar açıklanabileceğini beklediklerini ve kendilerinin her anlamda şirketin faaliyete geçmesi için hazırlıklarını tamamladıklarını kaydediyor.



Bu arada yetkililer, Borsa İstanbul AŞ'nin yüzde 4 payının aracı kurumlara verilmesinin kesin olduğunu ve yeni yapılanma ile AŞ olan Borsa İstanbul hisselerinin eğer tüzükte aksi belirtilmezse satmak dahil her türlü hakkının üyelerin tasarrufunda olacağını belirtiyor. Bununla birlikte bazı kaynaklar hali hazırda Takasbank'ın yapılanmasında olduğu gibi, üyelerin hisselerini sadece başka bir üyeye devredebileceği yönünde bir madde konulmasının da söz konusu olabileceğini kaydediyor.